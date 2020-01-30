Проверенная классика: МВД рассказало об излюбленных приемах угонщиков

Министерство внутренних дел вновь поделилось информацией о криминальных методах, которыми автомобили меняют владельцев. Сюрпризов не произошло: на первом месте по-прежнему механические способы проникновения.

Угонщики не прочь порой похитить или подменить настоящие ключи от присмотренного автомобиля - например, это может быть сделано во время инсценированного осмотра перед предполагаемой покупкой. Но куда чаще применяются значительно более простые способы.

Как заявили в МВД в ответ на запрос РИА "Новости", самым распространенным методом угона являются взлом дверных замков и замка зажигания с помощью механических приспособлений. Кроме того, применяются "разбитие бокового стекла для проникновения в салон и использование проворота замка зажигания или дубликата ключа зажигания; применение специальных радиоэлектронных средств для проникновения в салон автомобиля, запуска двигателя, блокирования охранных систем".

В общем, ничего удивительного: судя по заявлению МВД, никаких технических революций в арсенале угонщиков не произошло. Прежними остались и меры противодействия. Полицейские рекомендуют не хранить машины на уличных парковках без охраны и снабжать автомобили противоугонными комплексами с элементами как электронной, так и механической защиты - в общем, по возможности осложнять криминалитету жизнь. В этом случае весьма высока вероятность того, что угонщик предпочтет более простой объект для экспериментов.

По данным МВД, в 2019 году было зарегистрировано более 20 тысяч краж и угонов автомобилей, но это на 14% меньше, чем в 2018-м.