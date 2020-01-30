Дело Голунова: полицейские не признают вину и говорят о давлении на них

Бывшие полицейские, обвиняемые по делу журналиста Ивана Голунова, считают себя невиновными. Об этом сообщил адвокат Голунова Сергей Бадашмин.

"Никто из них вины не признает", – цитирует адвоката ТАСС.

Более того, один из обвиняемых, Игорь Ляховец, заявил, что следствие оказывает на него давление. По словам экс-полицейского, его заставляют дать показания против других обвиняемых.

Как сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович, Ляхова обещают арестовать и поместить в СИЗО, если он не даст такие показания.

"Ляхов – бывший заместитель начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО. Он сообщил, что был доставлен накануне в ИВС на Петровке из СК около 21:00, питание не получал. Находится в подавленном состоянии, – рассказала Литвинович. – Ему предлагают оговорить себя и сотрудников, чтобы остаться на домашнем аресте".

Ранее 30 января сообщалось, что полицейским, подбросившим наркотики Голунову, предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ: "Превышение должностных полномочий", "Фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности" и "Незаконный оборот наркотиков". Выяснилось, что полицейские подкинули журналисту запрещенные вещества, которые сами же незаконно приобрели.

Помимо Ляховца обвинения предъявили Денису Коновалову, Акбару Сергалиеву, Роману Феофанову и Максиму Уметбаеву. Следствие уже ходатайствовало об их аресте, позже 30 января Басманный суд Москвы должен рассмотреть его.

Голунова задержали по подозрению в сбыте наркотиков 6 июня 2019 года, спустя два дня его поместили домашний арест. Это событие вызвало большой общественный резонанс. 11 июня журналиста освободили, сняв с него все обвинения. В январе нынешнего года Голунов был признан потерпевшим.