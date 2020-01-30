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30 января 202013:03 Валентин Богданов

Болтон не болтун: экс-советнику Трампа запретили печатать книгу секретов

Болтон не болтун: экс-советнику Трампа запретили печатать книгу секретов

Мемуары экс-советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона содержат секретную информацию. И публиковать их в таком виде нельзя. Такое заявление сделали в Вашингтоне относительно книги "Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме". Сам Болтон наличие таких данных в книге отрицает. Какие секреты раскрывает рукопись?

Книгу воспоминаний о работе в Белом доме Джон Болтон назвал "Комната, где это произошло". За хорошую память издательство Simon&Schuster пообещало бывшему советнику по нацбезопасности два миллиона долларов. Но кое о чем теперь все-таки придется умолчать. У Дональда Трампа ознакомились с рукописью. Адвокату Болтона письмом ответила Эллен Найт. Она курирует вопросы гостайны.

"Федеральное законодательство и соглашения о неразглашении, которые подписал ваш клиент в качестве условия получения доступа к засекреченной информации, предусматривают, что этот манускрипт не может быть опубликован или обнародован каким-то иным образом без удаления секретной информации", — гласит письмо.

О каких именно фрагментах идет речь, само собой не ясно, но главная утечка, похоже, уже случилась. В New York Times ссылаясь на текст рукописи, с которым газетчики неизвестно как смогли ознакомится, написали, что Болтон утверждает будто в августе 2019 года Трамп лично говорил ему о намерении блокировать военную помощь Киев в обмен на расследование дела Burisma.

Сейчас, то есть посреди сенатских слушаний по делу об импичменте, все это выглядит как вовремя подогретая месть Болтона Трампу. Тот в долгу не остался.

"Если бы я его слушал, мы уже были бы на шестой мировой войне", — написал президент США в твиттере и долго не мог остановиться.

Почему Джон Болтон не жаловался на эту "ерунду" еще раньше, когда он был публично уничтожен. Он сказал, что это не имеет значения, больше ничего.

Целят мемуары и в трамповского адвоката Рудольф Джулиани. Все та же редакция NYT утверждает, что согласно выдержкам из книги, госсекретарь Помпео отказывался считать коррумпированной посла США в Киеве Мари Йованович. Таковой ее считал как раз Джулиани.

"Болтон никогда не говорил мне: "Мне не нравится то, что ты делаешь на Украине". Ни разу! Даже не намекнул и не отправил небольшую записку. Он ведь мой друг, я так думал. Поэтому, единственный вывод, к которому я могу прийти, резкий вывод. И я очень переживаю из-за этого: Болтон предатель", — решил экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани.

Предателем Джулиани теперь считает и своего бывшего помощника Льва Парнаса, который был связным между трамповским адвокатом и тогдашним украинским генпрокурором Юрием Луценко. По словам Парнаса, именно Луценко требовал увольнения Йованович взамен обещая компромат на семью Байденов. С этой версией уроженец Одессы обошел несколько американских телеканалов, а накануне вместе с адвокатом высадился в Вашингтоне. От вокзала Union Station до Конгресса его сопровождала стайка журналистов.

"Я здесь для того, чтобы взглянуть в глаза сенаторов и дать им понять, что надо вызвать свидетелей. Правда должна выйти в наружу. Я здесь один из самых важных свидетелей, как и Джон Болтон", — раздувает ажиотаж вокруг своей персоны Лев Парнас.

И Парнаса и Болтона как раз и хотят видеть на Капитолийском холме демократы.

"Нам не интересно спрашивать Джона Болтона о Венесуэле или о других странах, только об Украине. Если есть какие-либо вопросы по этому поводу, главный судья может решить. Это важные вопросы по данному делу. Чего вы не можете сделать, так это использовать полномочия, чтобы скрыть правонарушения", — подчеркнул Адам Шиф.

Чтобы продавить вызов свидетелей, демократам нужны голоса республиканцев. Бывший кандидат в президенты Митт Ромни, например, не против, но он в явном меньшинстве.

"Я хотел бы услышать Джона Болтона. Я думаю, что идея, которая была высказана в СМИ о том, что каждая сторона может выбрать свидетеля или, возможно, более одного свидетеля на парной основе, имеет свои достоинства", — предполагает сенатор-республиканец Ромни.

Проголосует ли Ромни или передумает — пока не ясно. Чтобы решение о вызове свидетелей было принято, оппонентам Трампа нужна поддержка как минимум четверых его сторонников.

Верхушку республиканской партии все это сильно тревожит. На закрытой встрече с однопартийцами лидер сенатского большинства Митч Макконел признался, что голосов, чтобы заблокировать инициативу демократов, у него нет. Решающие дебаты по поводу прихода в Сенат Болтона намечены на 31 января.

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