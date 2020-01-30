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30 января 202012:34

Беспрецедентно: самый большой солнечный телескоп сделал первые снимки

Вести.Наука

В строй вступил крупнейший в мире астрономический инструмент для изучения Солнца. Это солнечный телескоп имени Дэниела К. Иноуэ (Daniel K. Inouye Solar Telescope, DKIST). Недавно он сделал свои первые снимки солнечной поверхности. Это самые детальные фотографии нашей звезды, которые когда-либо удавалось получить. И это только начало. Благодаря DKIST мы можем за считанные годы узнать о нашем светиле больше, чем за все предыдущие века, утверждают учёные.

Чего мы не знаем о Солнце

Юджин Паркер, первооткрыватель солнечного ветра, однажды сказал: "О Солнце мы знаем так много, чтобы понять, как мало мы знаем". Спустя десятилетия эта фраза не утратила актуальности. Светило всё ещё полно тайн. Учёные спорят, какие силы нагревают корону, разгоняют солнечный ветер и определяют его структуру. Неясна природа 11-летнего цикла солнечной активности, который к тому же регулярно преподносит астрономам сюрпризы. Ещё предстоит разобраться, почему звезда исторгает выбросы корональной массы (огромные облака плазмы) и как это связано с солнечными вспышками. Список примеров можно продолжать ещё очень долго.

Исследователями движет не только научный интерес, но и практический. Упомянутые выше выбросы регулярно достигают Земли. Из-за этого происходят магнитные бури и сбои радиосвязи. Именно такой сбой в 2017 году на восемь часов оставил без связи спасателей именно в тот момент, когда ураган "Ирма" обрушился на побережье США. Кроме того, выбросы корональной массы способны повредить космическую технику и создать повышенный риск для здоровья космонавтов.

Между тем специалисты всё ещё не могут спрогнозировать, когда Солнце в очередной раз решит "плюнуть" в сторону нашей планеты. Облако плазмы добирается до Земли сутки или двое, но сегодня мы умеем засекать выброс лишь за несколько часов до того, как он обрушится на земной шар.

Инструмент имеет рекордные для солнечных телескопов размеры.
Фото DKIST/NSO.

Телескоп, каких ещё не было

Научное любопытство и практические соображения толкают исследователей к тому, чтобы узнать о нашем светиле как можно больше. И здесь DKIST окажет человечеству неоценимую помощь.

"Солнечный телескоп "Иноуэ" в течение первых пяти лет своего существования соберёт больше информации о Солнце, чем все данные, собранные с тех пор, как Галилей впервые направил телескоп на Солнце в 1612 году", - утверждает Дэвид Бобольц (David Boboltz), директор по программам Отдела астрономических наук Национального научного фонда США, финансировавшего строительство.

Диаметр зеркала инструмента - четыре метра. Это рекорд для солнечных телескопов, да и по общеастрономическим меркам это серьёзная цифра. А ведь именно размером зеркала определяется, насколько тонкие детали можно будет разглядеть на снимках. К тому же DKIST оснащён современной адаптивной оптикой, компенсирующей атмосферные искажения. Важно, что инструмент расположен на Гавайях с их чистым воздухом и изобилием ясных дней. Наконец, он сооружён на горе высотой три километра.

Отдельная гордость инженеров - система охлаждения. Ведь собираемый огромным телескопом солнечный свет - это 13 киловатт тепла, от которого нужно защитить сложное оборудование.

Проектирование и строительство телескопа заняло более 20 лет, так что астрономы давно ожидали своего праздника. Ближайшие полгода уйдут на испытания и окончательный ввод инструмента в эксплуатацию. Потом, уверены эксперты, их ждёт настоящий фейерверк открытий.

К слову, ранее "Вести.Наука" писали о том, какие секреты Солнца раскрыл зонд, подошедший к нему рекордно близко.

Текст: Вести.Наука

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