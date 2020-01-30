Новый клуб НХЛ может получить имя монстра из "Пиратов Карибского моря"

Национальная хоккейная лига давно не расширялась и вот в сезоне-2021-2022 в регулярный чемпионат будет заявлен клуб из американского Сиэтла. Новостей о команде пока немного, но инсайдеры сообщают, что в ее названии будет использовано имя монстра Кракена из фильма "Пираты Карибского моря".

Именно такое название – "Сиэтл Кракен" (Seattle Kraken), — прогнозируют эксперты, среди которых специалист хоккея и журналисты. В частности, репортеры издания Sportsnet.Ca сообщили, что клуб из Сиэтла действительно будет носить имя жуткого монстра подводных глубин. Сообщается также, что цветами команды будут красный, светло-бирюзовый и черный.