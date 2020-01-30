Американские журналисты рассказали о подлодках, которые могут уничтожить мир

Американское издание National Interest составило ТОП-5 самых мощных атомных подводных лодок, способных уничтожить мир за 30 минут. Впрочем, издание не пояснило, сколько кораблей каждого типа для этого потребуется, так как одной явно будет мало.

Три из пяти АПЛ – российские. В частности, это основа стратегического подводного флота страны субмарины проекта "Дельфин", каждая из которых несет 16 межконтинентальных баллистических ракет "Синева". Также в список вошли подлодки класса "Борей" с МБР "Булава" и почему-то многоцелевые корабли "Ясень". Последние не несут ядерного оружия, а только крылатые ракеты "Калибр". Правда в некоторых случаях на эти КР ставят атомные боевые части.

Оставшиеся подлодки принадлежат ВМС США. Речь идет, прежде всего, о АПЛ класса Ohio. Всего на вооружении Штатов 14 подобных кораблей, каждый несет по 20 баллистических ракет Trident II. Второй корабль, попавший в ТОП, – перспективный класс Columbia. Однако ни одной подобной подлодки пока не построено.

Также не ясно, почему в список попали несуществующие атомные подводные лодки, но не вошли стратегические ракетоносцы Великобритании и Франции. По своей мощи они сопоставимы с подлодками США.