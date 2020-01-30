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Фильм "Лёд 2" 42 минуты назад

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30 января 202014:12

"Лёд 2": у главных героев появились характер-постеры

Создатели фильма "Лёд 2" представили шесть характер-постеров, посвященных главным героям новой картины. Романтическая сказка Жоры Крыжовника выйдет в широкий прокат в День всех влюблённых 14 февраля.

"Лёд 2" станет продолжением самой кассовой российской мелодрамы 2018 года "Лёд". Фигуристка Надя и хоккеист Саша сыграли свадьбу и теперь мечтают о ребенке. Однако жизнь подготовила для полюбившихся зрителям героев массу новых испытаний. Цена, которую влюбленным придется заплатить за свою мечту, окажется невообразимо высокой. Сбудутся ли надежды пары на счастливое будущее? Создатели фильма обещают всех удивить.

Главные роли в новой картине исполнили Александр Петров, Аглая Тарасова, Мария Аронова, Надежда Михалкова, Юлия Хлынина и Вита Корниенко.

Режиссером сиквела, снятого по сценарию Андрея Золотарёва, стал Жора Крыжовников — один из самых ярких российских кинорежиссеров. А продюсерами проекта выступили Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Фёдор Бондарчук, Антон Златопольский и Вячеслав Муругов.

Увидеть картину в кинотеатрах зрители смогут уже 14 февраля.

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