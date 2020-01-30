Российская авиация не бомбила Идлиб. Минобороны опровергло сообщения СМИ

Боевые самолеты ВКС России не наносили ударов по сирийскому населенному пункту Эрих, что на южной окраине города Идлиб. Более того, никаких операций в этом районе российская авиация не проводила. А информация о бомбардировке – провокация, утверждает Министерство обороны РФ.

Напомним, ранее несколько зарубежных СМИ сообщили, что 29 января российская авиация разбомбила несколько объектов в Эрихе, среди которых оказались госпиталь и пекарня. Печально известная организация "Белые каски" объявила о 37 пострадавших.