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30 января 202014:35

Брошенных в Шереметьеве детей отдадут бабушке

Детей, которых отец бросил в московском аэропорту Шереметьево, передадут бабушке. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова на встрече с заместителем главы правительства Хабаровского края Максимом Пешиным.

"Мы пришли к единогласному мнению, единогласной позиции: на данный момент это передача детей бабушке", – цитирует омбудсмена ТАСС.

Ранее Кузнецова навестила двоих мальчиков, оставленных отцом в аэропорту, в социальном учреждении Московской области, куда их поместили временно. Как сообщается на сайте уполномоченного, дети чувствуют себя хорошо, только скучают по дому.

"Важно сделать все, чтобы дети оказались в заботливой, любящей семье и как можно скорее", – сказала Кузнецова после встречи с детьми.

Виктор Гаврилов, прилетевший из Хабаровска 26 января, оставил детей 2011 и 2014 годов рождения в аэропорту, а сам улетел в Ростов-на-Дону. С мальчиками он оставил записку, в которой сообщил, что находится в сложной финансовой ситуации и не может содержать сыновей. По данному факту было возбуждено дело об оставлении в опасности (статья 125 УК РФ).

Позже мужчина явился с повинной в правоохранительные органы, там его допросили. Он попросил не отдавать детей матери, с которой находится в разводе. Женщина ушла из семьи несколько лет назад и не сказала своему новому мужу, что у нее есть родные сыновья.

 

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