Каспийская флотилия получила новый береговой ракетный комплекс

Торжественная церемония передачи военным берегового ракетного комплекса "Бал" состоялась в Дагестане. Новый БРК будет охранять место постоянного базирования кораблей Каспийской флотилии, сообщает Министерство обороны РФ.

Береговой ракетный комплекс "Бал" состоит из командного пункта, 4 пусковых установок, которые несут по 8 ракет, и 4 транспортно-заряжающих машин. Радиус действия БРК составляет около 120 километров.



Комплекс может запускать ракеты как по одной, так и все 32 сразу: они будут стартовать с разницей в 3 секунды.