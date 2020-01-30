Открытие пограничного пункта "Благовещенск-Хэйхэ" откладывается

Из-за растущей опасности коронавируса 2019-nCoV пограничный пункт пропуска "Благовещенск-Хэйхэ" будет закрыт на более длительный срок. Ранее его открытие планировалось на 1 февраля. Об этой и других экстренных мерах борьбы с вирусом в эфире программы "60 минут" сообщила корреспондент ВГТРК в Благовещенске Нино Кохреидзе-Бушуева.

Она рассказала, что из-за вспышки коронавируса оперативный штаб принял решение продлить закрытие пунктов пропуска на границе с КНР в пяти российских регионах на Дальнем Востоке – Амурской области, ЕАО, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях. Перекрыто как автомобильное, так и пешеходное сообщение.

По словам корреспондента, что министерство внешнеэкономической связи, туризма и предпринимательства Амурской области запустило горячую линию по сбору информации о россиянах, которые находятся в Хэйхэ и прибывают туда в надежде попасть в Россию именно по этому пути. Со стороны россиян, стягивающихся в Хэйхэ, поступили жалобы на проблемы с заселением в гостиницы, которые сейчас в Китае массово закрываются.

"Но российской стороне удалось договориться с китайскими властями о том, что россиян все же будут заселять", – заверила Кохреидзе-Бушуева.

В настоящее время собирается информация о количестве россиян, находящихся в Хэйхэ. Это делается для создания транспортного коридора в Благовещенск. Корреспондент напомнила, что один транспортный коридор уже организован. Во вторник, 28 января, границу перешли 239 человек. Все они прошли контроль с помощью тепловизоров.

С начала января на благовещенской таможне работают сотрудники Роспотребнадзора. В аэропорту и на железнодорожной станции введен масочный режим.

30 января в Благовещенске приземлился рейс из китайского курортного города Санья, на борту которого было более ста туристов. Все они прошли двойную проверку: сначала на борту, затем в терминале. Также впервые была предпринята такая мера, как сбор мазков, которые отправили на исследование в лабораторию Новосибирска.

"Ни у кого не выявили признаков инфекционного заболевания. Пока все благополучно, люди прошли анкетирование, оставили свои данные, за ними будут наблюдать в течение двух недель", – рассказала корреспондент.

Тем временем власти областной столицы призвали жителей вызывать врача на дом при возникновении недомогания и симптомов простуды.

"Также раздают памятки с мерами профилактики коронавирусной инфекции. Масочный режим действует в учебных заведениях Благовещенска", – добавила корреспондент.

Число жертв коронавируса 2019-nCoV за сутки увеличилось до 170 человек, сообщил госкомитет Китая по делам здравоохранения. Всего в стране зафиксировано почти 8 тысяч случаев заражения. На борьбу с заболеванием власти выделили около 4 миллиардов долларов.