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30 января 202015:05

Александр Кокорин о своем будущем: приму решение после изучения контракта

fc-zenit.ru

Экс-футболист сборной России Александр Кокорин, который был осужден по статье "хулиганство" и после колонии вернулся в состав питерского "Зенита", пока не может определиться со своим будущим. Игрока хотели сдать в аренду в "Сочи", но сам он против этого и теперь будет тренироваться с "Зенитом-2".

"Завтра появлюсь в "Зените-2"., — цитирует Кокорина агентство ТАСС. – Потом уже, после сбора, буду решать [что делать]. Когда смогу вернуться и увидеть контракт [соглашение с "Зенитом"] – пока непонятно". При этом игрок не стал комментировать предположение, что он намерен расторгнуть контракт.

Ранее сразу несколько источников, якобы, знакомые с ситуацией, сообщили, что представители Кокорина ведут переговоры о расторжении соглашения с "Зенитом". Сам футболист ранее заявлял, что не определился с будущим и пока едет на сбор "Зенита-2", который проходит с 23 января по 7 февраля в Турции.

Как уже сообщали Вести.Ru, на минувшей неделе руководство клуба "Сочи" сообщило об аренде Кокорина до конца сезона, гендиректор "Зенита" Александр Медведев подтвердил эту новость, но отчим игрока Кирилл Логинов, который исполняет обязанности агента, заявил, что форвард не собирается уходить из клуба. Затем и жена футболиста Дарья Валитова подтвердила, что ее муж не намерен выступать в "Сочи" и до конца сезона будет играть за "Зенит-2".

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