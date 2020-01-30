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30 января 202015:35

Экспресс-тесты на выявление коронавируса уже разосланы в 15 регионов России

Врачи новосибирского центра "Вектор" научились определять коронавирус, причем с достаточно высокой степенью эффективности. Ученые этого предприятия уже разработали две тест-системы для диагностирования нового вируса, которые в настоящее время там изготавливаются. "Вектор" работает в условиях строжайшей секретности, потому что главная его миссия — обеспечение противодействия глобальным инфекционным угрозам. Об этом рассказал в прямом эфире программы "60 минут" корреспондент ВГТРК Максим Шевченко из Новосибирской области.

"Вектор" является одним из ведущих российских центров, где исследуют вирусы. "Центр существует с 1974 года. В разные годы здесь изобрели вакцины от гепатита А, кори, а также тест-системы для диагностики ВИЧ. В ноябре 2019 года на этом предприятии запустили производство вакцины от лихорадки Эбола. А сейчас у сотрудников центра есть сверхзадача — работа над противодействием коронавирусу китайского происхождения. Уже идут разговоры о разработке вакцины от нового вируса, задействованы ученые "Вектора", и минимум полгода нужно будет потратить для того, чтобы разработать первые образцы", — отметил корреспондент.

По словам Шевченко, разработанные тест-системы уже отправлены в 15 регионов России, в некоторых они уже протестированы, в том числе в Приморье. "Они работают достаточно простым образом с помощью мазка", — пояснил Максим Шевченко.

Накануне президент России Владимир Путин провел совещание о мерах по предупреждению распространения коронавируса на территории РФ, на котором был обозначен именно новосибирский центр "Вектор". Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на сегодняшний день в центре "Вектор" производится около 25 тысяч исследований в неделю на базе созданных тест-систем.

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