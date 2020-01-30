Volkswagen Golf остался европейским бестселлером (третий - электрокар)

Несмотря на смену поколений, состоявшуюся осенью прошлого года, и грядущие изменения в составе семейства (Golf лишится сразу нескольких типов кузова) хэтчбек по-прежнему считается самым популярным автомобилем Европы. Но лидером по росту продаж стала совсем другая модель.

Титул бестселлера по итогам года Volkswagen Golf сохраняет за собой одиннадцатый год подряд. По данным агентства "Автостат", которое ссылается на подсчеты JATO Dynamics, только в декабре европейцы приобрели 30 652 автомобиля этой модели - и это на 3% больше, чем годом ранее.

Второе место заняла Renault Clio, чьи продажи составили 19576 автомобилей (+6%). Третий результат показала Tesla Model 3 - реализация этой модели составила 22118 единиц. А вот занявший четвертую позицию Ford Kuga разошелся тиражом "всего" 22 045 экземпляров, но это на 157% больше, чем в декабре 2018-го.

Прочие участники ТОП-10 тоже активно набирали популярность. К примеру, Dacia Duster, обосновавшаяся на пятом месте, прибавила сразу 59% - до 20 093 экземпляров. В список также вошли Renault Captur (20299 единиц, +33%), Nissan Qashqai (19726 машин, +47%), Dacia Sandero (19204 штук, +19%), Volkswagen Polo (18263 автомобилей, -25%) и Peugeot 208 (17612 экземпляров, +19%).

Что касается восьмого поколения VW Golf, то у этого хэтча есть отнюдь ненулевые шансы однажды добраться и до российского рынка. А на мартовской выставке в Женеве Volkswagen начнет рассекречивать "заряженные" модификации пятидверки: первым перед публикой предстанет Golf GTI.