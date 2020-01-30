Редкий случай: в Красноярске близнецы родились в разные дни

В роддоме Красноярска с разницей всего лишь в 11 минут родились близнецы. Уникальность этих родов в том, что девочка появилась незадолго до полуночи 28 января, а мальчик – в первые минуты 29 января.

Мама малышей, у которой уже есть двое детей, рассказала, что девочка еще во время беременности была активнее, но сейчас спит больше братика. Тот же, напротив, проявляет теперь большую активность.

Медики говорят, что такие случаи – большая редкость, сообщает сайт "Комсомолки".

Мама новорожденных пока не решила, будет регистрировать рождение близнецов одним днем, или же реальными датами, когда они появились на свет.