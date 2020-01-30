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30 января 202016:14

"Убийца" Ford Raptor от Dodge вышел на тесты в оригинальном кузове

АвтоВести

Под брендом Ram планируется выпустить хардкорную модификацию пикапа с четырехдверной кабиной, которая могла бы конкурировать с "заряженным" Ford F-150 Raptor. Предполагается, что ее оснастят самым известным восьмицилиндровым мотором последнего времени.

Испытания новой модификации пикапа ведутся уже довольно давно, но новая порция шпионских снимков демонстрирует, судя по всему, не тестовый "мул", а предсерийную модификацию будущей новинки. Правда, кузов прототипа все же укрыт плотным камуфляжем и фальшпанелями, но даже сквозь них просматриваются расширенные колесные арки и агрессивная решетка радиатора.

По данным источников издания Motor1, пикап оснастят более суровой подвеской с амортизаторами Bilstein и пневмоблокировками ARB на обеих осях. Ожидаются также заметное увеличение дорожного просвета и "злая" внедорожная резина.

А вот что касается силового агрегата, то пикапу прочат компрессорный 6,2-литровый V8 по имени Hellcat - тот самый, который в базовой версии развивает 717 л.с. и в различных модификациях устанавливается на множество спорткаров альянса Fiat-Chrysler. Какую именно мощность будет обеспечивать мотор на пикапе, пока неизвестно, но судя по серьезности намерений Ram, слабым он точно не окажется.

По некоторым данным, в продажу Ram Rebel TRX поступит как машина 2021 модельного года, а это значит, что его дебют состоится уже в 202-м. Не исключено, что хардкорный пикап покажут на Североамериканском автосалоне, который теперь вместо января проходит летом - и уже не в Детройте.

Текст: АвтоВести

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