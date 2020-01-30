Убийца беременной подруги заявил, что после расправы поехал объясниться с ее родителями

Октябрьский районный суд Новосибирска отправил 34-летнего Рустама Фатуллаева, убившего свою беременную подругу, в СИЗО до 27 марта.

Убийство произошло в понедельник, 27 января, в подъезде дома, где, находясь на 8 месяце беременности, подруга Рустама скрывалась от своего ревнивого избранника на съемной квартире.

В суде Рустам сделал несколько заявлений. При этом от журналистов он закрывался шапкой и листом бумаги.

По его словам, убивать девушку он не хотел: "Находился в состоянии эффекта и очень большого расстройства". После того, как он воткнул в свою жертву нож и избил ногами в подъезде, мужчина вышел на улицу.

"Был очень испуган, даже кнопки не мог нажимать", — сообщил Рустам, поясняя, что именно поэтому попросил проходившую мимо женщину позвонить в скорую.

В Омск, по утверждению Рустама, он поехал не скрываться от полиции, а объясниться с родителями своей жертвы. "Но встретиться с ееным отцом не удалось", — расказал ревнивый мужчина. Отправившись в гостиницу, он зарегистрировался на чужое имя, объяснив суду, что просто не нашел свой паспорт в кармане.

ГТРК "Новосибирск" сообщила, что за пару недель до своей смерти, 15 января, беременная горожанка жаловалась в правоохранительные органы на побои сожителя. Полицейские поговорили с обеими сторонами и отправили пострадавшую на судебно-медицинскую экспертизу.