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30 января 202017:25

Главный эксперт по Apple рассказал, чего ждать от компании в ближайшие месяцы

Вести.Hi-tech

Компания Apple запланировала к релиз на первую половину года сразу несколько новых устройств, включая "умный" брелок, беспроводные наушники, 4,7-дюймовый iPhone, зарядную станцию, обновленные модели iPad Pro, а также ноутбуков MacBook Pro/Air. Об этом говорится в записке аналитика TF International Securities Мин Чи Куо, чьи прогнозы относительно будущих новинок Apple сбываются довольно часто.

По информации эксперта, недорогой айфон выйдет к концу марта. В США его можно будет купить за $399. Новая модель будет иметь схожий с iPhone 8 дизайн (включая ЖК-экран на 4,7 дюйма и кнопку "Домой" со встроенным сканером отпечатков Touch ID), но получит более современный процессор A13 и 3 гигабайта оперативной памяти.

"Умный" брелок — возможно, с названием Apple Tag — можно будет пристегнуть к кошельку, связке ключей, рюкзаку и использовать для поиска потерявшихся вещей. В его основу ляжет технология радиосвязи малого радиуса действия Ultra Wideband, которая позволит определять местоположение предметов в помещении намного точнее, чем GPS и Bluetooth.

Новые iPad Pro снабдят тройной камерой с функцией 3D-сканирования пространства для приложений дополненной реальности, пишет MacRumors со ссылкой на доклад. Показать планшеты могут в конце марта, вместе с "дешевым" смартфоном.

Какую модель макбука собирается обновить Apple, Pro или Air, Куо не уточнил. Скорее всего, речь идет о 13-дюймовом MacBook Pro, который позаимствует у вышедшей в ноябре 16-дюймовой "прошки" более эффективную систему охлаждения и более надежную клавиатуру Magic Keyboard с механизмом типа "ножницы".

Деталей о новых наушниках Apple аналитик не предоставил, ограничившись словами о том, что они будут относиться к "высокому классу" и смогут подключаться по Bluetooth. Ранее о подобном продукте сообщал Bloomberg, но неясно, был ли проект отменен, или же его результатом стала модель Beats Solo Pro.

Сведений о зарядной станции тоже мало. Собственный "коврик" AirPower с возможностью одновременной зарядки смартфона, часов и наушников компания анонсировала еще в сентябре 2017 года. Однако в марте 2019-го Apple принесла извинения, объяснив, что "в итоге решили закрыть этот проект как не отвечающий нашим высоким стандартам".

При этом Куо не исключает, что запуск ряда продуктов может быть перенесен на вторую половину года из-за вспышки коронавируса в Китае.

Текст: Вести.Hi-tech

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