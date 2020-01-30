Строительство дороги в Новой Москве: пенсионеры боятся остаться и без домов, и без компенсаций

Десятки домов в районе деревне Ямонтово пойдут под снос. Место расчищают под строительство шоссе Воскресенское — Щербинка. Но, по словам местных жителей, суммы компенсаций оказались ниже рыночной стоимости участков.

Семья Дудоровых здесь живет полвека. Они собственники участка и дома. Но скоро все здесь сровняют с землей.

"Сейчас у нас это все хотят отобрать в связи со строительством дороги", — говорит Владимир Дудоров.

Владимиру Васильевичу 71 год. В своем хозяйстве знает каждый гвоздь.

"У меня нет слов. Я всю жизнь здесь ремонтирую и отделываю", — рассказывает Владимир Дудоров.

У их дома удивительная судьба: его построили в соседней деревне, а когда семья переехала в Ямонтово, то перевезли и установили на новом месте.

- Нас просто выгоняют из дома. Мы не знаем, что нам предложат, что дадут — деньги какие-то или квартиру.

О том, что их сносят, пенсионеры узнали, когда на участке появились люди с рулетками. Затем стали происходить странные вещи: из документов куда-то пропал их участок в 14 соток, а когда нашелся — подешевел в 4 раза.

"На 2018 год по документам наш дом стоил 8 миллионов. А вот на 1 января 2019 наш дом стал стоить 2 миллиона. Может быть, это связано с тем, что будут нас сносить, изымать дом, чтобы меньше платить", — жалуется Лариса Дудорова.

По проекту новая четырехполосная дорога пройдет прямо здесь, но проложить ее сейчас мешают эти дома. Чиновники нашли простое решение: изъяли у людей земельные участки, а все, что на них, должны отправить под ковш. Проблема в том, что жителям до сих пор не сообщили, кто и как будет компенсировать причиненный ущерб.

Шоссе Воскресенское — Каракашево — Щербинка обещают закончить к 2022 году. В зоне застройки почти сотня участков.

"Вроде бы как отнимают, но платить совсем не хотят. Пока мне никаких альтернатив не предлагают", — говорит Татьяна Кромская.

Забрать дом и землю для строительства можно по закону. В этом случае владельцу обязаны выплатить справедливую компенсацию. Но, по словам юристов, так происходит далеко не всегда.

"Достаточно распространена практика, когда муниципалитет при проведении оценки берет кадастровую стоимость объекта недвижимости. Такая стоимость может значительно отличаться от рыночной стоимости в меньшую сторону", — объясняет юрист Александр Швецов.

Чиновники, которые отвечают за строительство, уверяют, что всем выплатят рыночную стоимость земли и домов.

"Если он не хочет брать деньги, он пишет письмо, что не согласен с оценкой и просит предоставить ему альтернативное жилое помещение. Как правило, предоставляется равноценное жилье, указанное в стоимости отчета об оценке", — объясняет Иван Потехин, заместитель директора ГКУ г. Москвы "Москворечье".

Оценка участков еще идет. Между тем, семья Дудоровых уже получила уведомление об изъятии земли. Их выселят, даже если с суммой компенсации они не согласятся.