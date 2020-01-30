"Не засыпай": зарезанный в Волгограде подросток был актером "Ералаша"

Жертвой уличной драки в Волгограде стал 16-летний подросток Ваня, учащийся местного колледжа. Стали известны подробности трагической гибели юноши, которая произошла по глупой случайности.

Как сообщает "Комсомольская правда", конфликт начался из-за того, что 20-летний прохожий столкнулся плечом с Ваней. Подросток сделал замечание незнакомцу и стукнул его по плечу в ответ. Через секунду началась драка, во время которой преступник выхватил нож и полоснул им по горлу пострадавшего. Это случилось в среду вечером, 29 января, в Дзержинском районе Волгограда.

Ваню воспитывали бабушка и тетя. Мама подростка умерла много лет назад, отец находится далеко на заработках. Тетя Светлана рассказала, что юноша практически жил у нее. Ее сын и погибший были не только братьями, но и лучшими друзьями. На его глазах и убили подростка. Пока женщина ехала на такси к месту происшествия, она вызвала скорую, но в итоге приехала туда раньше медиков.

Перед случившимся Ваня с двоюродным братом возвращались с учебы. Подросток учился в Волгоградском колледже бизнеса. Мальчика характеризуют как прилежного ученика, спокойного и дружелюбного. Какое-то время юноша занимался боксом, плаванием и даже снимался в "Ералаше". Но в его биографии все-таки имелись "темные пятна". Подросток привлекался за грабеж — с друзьями отобрал у одногодки телефон. Всю вину мальчик взял на себя.

Один из свидетелей произошедшего рассказал, что проходил возле места происшествия около 18:20. Он увидел на асфальте парня, который был весь в крови, вокруг него собралась толпа людей. Голову подростка на руках держал друг, пытаясь сдержать поток крови, лившийся с шеи. Сквозь слезы он повторял: "Держись, не закрывай глаза, не засыпай!".

Злоумышленник, по вине которого погиб Ваня, уже задержан. Он был судим ранее: привлекался за кражи, угрозу убийством, а также нанесение ножевых ранений. Преступника задержали в квартире, когда он пытался отмыть свою одежду от крови.

Убийца признал свою вину. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.