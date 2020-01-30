Avast закроет дочернюю компанию, продававшую пользовательские данные

Чешская компания Avast, разработчик одного из самых популярных бесплатных антивирусов в мире, объявила о закрытии принадлежащего ей маркетингового агентства Jumpshot. Поводом стало расследование изданий Motherboard и PCMag, показавшее, что Jumpshot отслеживает интернет-активность пользователей и продает эти данные третьим лицам, включая Google и Microsoft.

"Мы решили закрыть Jumpshot после того, как стало очевидно, что некоторые пользователи подвергают сомнению соответствие предоставления данных Jumpshot с нашей миссией и принципами, которые являются для нас основополагающими", - пояснил глава Avast Ондржей Влчек. Как сообщили Вестям.Hi-tech в пресс-службе, все остальные продукты компании продолжат работу в обычном режиме, "пользователи не увидят никаких изменений".

Avast и Jumpshot оказались в центре скандала в начале этой недели. Как выяснили журналисты, компания отслеживает интернет-активность пользователей бесплатной версии антивируса, записывая в том числе поисковые запросы, GPS-координаты на картах Google и историю просмотров на YouTube. Впоследствии эта база продается крупным фирмам, от Google и Microsoft до Pepsi и Yelp.

В Avast говорили, что собирали информацию в обезличенном виде. Тем не менее, отмечалось в расследовании, у маркетологов остается уникальная информация об интернет-сессии, которая может быть сопоставлена с другой для установления личности человека.