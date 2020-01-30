Резать или умереть: Nissan готовится сокращать и закрывать

"Резать,не дожидаясь перетонитов!" Так говорила суровая женщина-хирург из советского фильма "Покровские ворота". Теперь то же самое предстоит компании Nissan, перед которой встала жизненная необходимость в урезании расходов. Похоже, бывший глава фирмы Карлос Гон не просто сотрясал воздух, недавно предрекая "Ниссану" скорый крах.

Дела Nissan нерадужны настолько, что компания готовит агрессивное сокращение расходов, чтобы справиться с обвалом продаж. Об этом пишет Reuters со ссылкой сразу на несколько источников, близко знакомых с ситуацией.



Что до конкретики, то второй по величине производитель автомобилей в Японии намерен уволить еще минимум 4300 человек и закрыть два завода, чтобы к 2023 году сэкономить около $4,4 млрд. "Резать" планируется по всем модельным рядам и комплектациям, по рабочим местам (главным образом в головных офисах в США и Европе), по рекламным и маркетинговым бюджетам и раздутым штатам, заявляют источники.



"Ситуация ужасная. Мы или сделаем это, или умрем", - сказал Reuters человек, близкий к высшему руководству Nissan и совету директоров компании. По словам двух источников, большинство запланированных сокращений и мер по повышению эффективности были представлены совету Nissan в ноябре 2019 года и получили одобрение.



При Карлосе Гоне Nissan начал глобальную экспансию, расширяя модельный ряд и захватывая рынки Индии, России, Южной Африки и Юго-Восточной Азии, вкладывая большие бюджеты в рекламу и маркетинг. Но такой подход явно себя исчерпал и теперь приходится разгребать его последствия: многие модели компаний продаются плохо, а руководители в штаб-квартире Nissan в Иокогаме считают, что до 40% производственных мощностей компании банально простаивают или загружены не полностью.



В июле 2019 года Nissan уже заявлял, что сократит 12 500 рабочих мест на 14 площадках по всему миру - от Великобритании до Испании, Мексики, Японии, Индии и Индонезии, а модельный ряд урежут на 10%.

Как все это отразится на России - вопрос пока открытый. Модельный ряд для нашей страны и так уже урезан всего до 4 моделей (кроссоверы Terrano, Murano, Qashqai, X-Trail), а продажи в 2019 году, по данным АЕБ, упали на 20% (до 64 974 штук). А вот продажи автомобилей Datsun, наоборот, выросли на 9%, и в Nissan уже опровергли появившуюся ранее информацию об уходе Datsun из России.