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30 января 202021:14 Александр Балицкий

Уханьские врачи сравнивают себя с вратарями, которые не дают вирусу перейти в эпидемию

Ситуацию с коронавирусом в эти минуты обсуждают на экстренном заседании Всемирной организации здравоохранения. Эксперты решают — объявлять ли международную чрезвычайную ситуацию. Число заразившихся в Китае за последние сутки выросло и приближается уже к восьми тысячам, погибших 170. По последним данным, вирус обнаружен ещё в 18 странах. О первых заболевших сегодня сообщили в Индии и на Филиппинах.

Когда более 10 тысяч человек с подозрением на вирус еще только ждут результатов экспресс-тестов, а все контактировавшие с ними изолированы и под наблюдением — власти запускают специальный портал. По дате и номеру рейса можно проверить, а не ехал ли ты рядом с заболевшим и не пора ли самому прийти на обследование. Ведь инкубационный период может составлять уже 20 дней и все это время вирус остается инкогнито.

"Вот оно место, где собственно и проверяют тебя на коронавирус".

Устав сидеть дома Анатолий на всякий случай тоже решил провериться и отправился в уханьскую поликлинику. Уже нет очередей, паника спала. В ожидании приема максимум 20 человек.

"Сейчас еще два человека, и мы зайдем на прием. Ну, все сейчас будем сдавать кровь. Вот и все, нашу кровь мы сдали. Теперь собираемся и идем на флюорографию", — рассказал Анатолий Тарасов.

Заключение отрицательное. Теперь главное — быстро домой: инфекция всюду. Доктор Ху Мин протирает глаза от усталости.

"Эпидемия еще не закончилась, и мы стоим на воротах, если отступим, то откроем их. Это как футбольная команда, которая не может без вратаря", — говорит Ху Мин, заведующий отделением интенсивной терапии центра пульмонологии города Уханя.

За тем, как идет строительство двух спецбольниц в эпицентре инфекции, одномоментно наблюдают минимум 30 миллионов человек. Темпы поражают даже самих китайцев.

"Сначала мы работали в две смены, каждая по 12 часов, но сейчас к нам едут рабочие со всей страны, и мы работаем уже в три смены", — поясняет Фэн Цзяньтан, строитель.

В закрытый на карантин Ухань волонтеры прибывают в больницы, аэропорт Тяньхэ принимает гуманитарные грузы. Всё, чтобы неудобства жителей были сведены к минимуму. Ну, а чтобы избавить их еще и от паники, корреспонденты центрального телевидения отправились в магазин.

"Эти корзинки пахнут спиртом, особенно ручки. Вы их сейчас дезинфицируете? — Да, опрыскиваю спиртовым раствором", — отвечает сотрудница супермаркета.

Ажиотажный спрос, когда маски надевают уже и на домашних питомцев, вызвал не только их дефицит, отчего за изучение ценников в магазинах и аптеках взялись специальные инспекторы. Оказалось — не зря.

"Судя по накладным маска стоит 20 юаней за штуку, упаковка — 200, а продавали её за 870", — рассказал Чжао Пэн, инспектор управления по регулированию рынка в Пекине.

Эта аптека в пекинском районе Фэнтай теперь закрыта и заплатит штраф в три миллиона юаней (почти 30 миллионов рублей). Ну а жителей Китая призвали к бдительности и обо всех случаях аптечных накруток — немедленно сообщать на телефоны горячей линии.

Горячие линии и во всех аэропортах. Иностранцы покидают Китай. Александр Мищенко готовится вылететь из Сианя в Екатеринбург.

"Наконец добрался до аэропорта. Выбрал себе, на мой взгляд, идеальное место. Посерединке стою, чтоб подальше от людей. На самом деле люди ведут себя по-разному. Но большинство из них стараются не кучковаться, не сидеть рядом", — пояснил он.

Чтобы не падать духом, оставшиеся без туристических поездок китайцы сами поднимают себе настроение, устраивая импровизированные экскурсии по квартирам.

Особый режим продлится долго. Сообщение с материковым Китаем прерывают Swiss International Air Lines, Austrian Airlines, Austrian Airlines. Lufthansa приостанавливает полеты до 9 февраля. Китайский офис закрывает Google. И не один он.

Вот объявление на дверях сети популярных кофеен: из-за угрозы эпидемии мы прекращаем работу.

На таком фоне каждая выписка из больницы как праздник.

"Чаще мойте руки и из дома выходите только в маске. А вообще — две недели никуда не выходите!" – говорит бывшая пациентка.

И таких как Хуан из Аньхоя — в Китае уже больше ста тридцати человек. Вот и в Ухане выписан первый пациент, что поступил сюда в критическом состоянии. Через полторы-две недели — считают китайские эпидемиологи — число заражений резко пойдет на спад.

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