"Атака века": 75 лет подвигу Александра Маринеско

30 января исполняется ровно 75 лет со дня знаменитой "атаки века". 30 января 1945 года советская подлодка С-13 потопила фашистский корабль "Вильгельм Густлофф", на борту которого было свыше 10 тысяч фашистов. Это событие стало крупнейшей катастрофой в истории флота Третьего рейха. По некоторым сведениям, после нее Гитлер объявил командира подлодки Александра Маринеско своим личным врагом. На родине подводника представили к званию Героя Советского Союза, но присвоили его только 45 лет спустя уже посмертно.

К этой сейфовой ручке, архивариус Ирина Севастьянова прикасается нечасто. "Здесь находятся на хранении рассекреченные документы подводной лодки С13", — показывает она.

Секретное дело, папка министерства обороны СССР. На ветхих листах документов невыцветающий казенный машинописный текст. И здесь же согласно документам снимаются многие спорные вопросы: "Вильгельм Густлофф" не являлся гражданским судном.

Вице-адмирал Николай Хромов лично встречался с Маринеско и "атаку века" знает в деталях. Вспоминает, со слов Маринеско, что на Балтике в тот момент был сильнейший шторм и туман. "Увидели огромную стену, и Маринеско крикнул: "Батюшки! Да эта громадина тон на 20000 будет!" - рассказывает вице-адмирал в отставке Николай Хромов.

Подлодка Маринеско уже больше двух недель находилась в поисках противника. "Вильгельм Густлофф" спешно уходил в сторону немецкого Киля в центр. Чтобы не привлекать внимание, корабли охранения отстали. На его борту больше 10 тысяч немцев, большая часть которых курсанты подводных лодок — морские офицеры и их команды. Именно они должны были дать бой в самое ближайшее время и выступить против морского флота Англии и СССР.

Лодка Маринеско на тот момент была самой быстрой на флоте.

"И это ей пригодилось для атаки на "Густлофф", потому что подводная лодка типа "Щука" просто не смогла бы обогнать лайнер и занять выгодную позицию для стрельбы", — поясняет кандидат исторических наук, сотрудник Института российской истории РАН Мирослав Морозов.

Немцы попытались догнать и уничтожить, сбросили на Маринеско десятки тон подводных бомб. Вспоминает матрос Алексей Астахов:

"Здесь был сильный удар. Лодку отрывает от грунта и бьет в грунт. И у каждого впечатление такое, что сейчас лодка разойдется по швам".

Чуть позже, в феврале 45-го, команда Маринеско отправляет на дно "Генерала Штойбена" водоизмещением почти 20 тысяч тонн. Нацистский лайнер перевозил военных и оружие.

Маринеско по сумме потопленных кораблей стал №1 среди подводников. Но после войны судьба его из-за непростого характера сложилась неоднозначно: его понизили в звании, списали на землю. И только в 90-м году командира Маринеско реабилитировали, присвоили звание Героя посмертно.