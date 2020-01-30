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30 января 202021:21 Евгений Решетнев

"Сделка века", экономическое сотрудничество и помилование Наамы Иссахар: Путин и Нетаньяху встретились в Кремле

"Сделка века", экономическое сотрудничество и помилование Наамы Иссахар: Путин и Нетаньяху встретились в Кремле

Двусторонние отношения, экономическое сотрудничество и так называемая "сделка века", которую Вашингтон предлагает заключить израильтянам и палестинцам. Все это — темы сегодняшних переговоров Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Нетаньяху специально прилетел в Москву, чтобы обсудить с российским президентом новую инициативу по ближневосточному урегулированию. И помимо прочего поблагодарил его за помилование осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар.

Рукопожатие крепкое и продолжительное, хотя виделись они совсем недавно в Иерусалиме. В Кремль Нетаньяху приехал со своей женой Сарой. Путин подарил ей букет цветов.

От Израиля на переговорах помощник Нетаньяху по военным вопросам, который до появления лидеров с интересом рассматривал кремлевские интерьеры, глава совета национальной безопасности и министр туризма. Разумеется, это неслучайно. По числу туристов, посещающих Израиль, Россия уступает лишь США.

Нетаньяху только что вернулся из Вашингтона, где заключал с Америкой "сделку века", отвергнутую Палестиной и одобренную Израилем. Но сегодня Нетаньяху заявил: хотел бы обсудить план Трампа с Путиным.

"Развиваются наши двухсторонние отношения в области экономики и в области гуманитарных связей. Я очень рад возможности обсудить с вами сегодня все эти проблемы нашего взаимодействия. Конечно, и ситуацию в регионе", — отметил Путин.

"Вы, являетесь первым мировым лидером, с которым я встречаюсь и общаюсь после визита в Вашингтон и плана Трампа. Хотел бы с вами поговорить, услышать ваше мнение и увидеть, как мы можем собрать все силы для мира и спокойного существования", — сказал в ответ Биньямин Нетаньяху.

От темы ближневосточного урегулирования перешли к гуманитарной повестке. Основа для развития двусторонних отношений — прочные исторические и культурные связи между странами. Это вполне естественно, учитывая, что в Израиле проживает более миллиона выходцев из бывшего Советского Союза. Россия и Израиль хранят память о Второй мировой, не искажая факты, и недавний визит Путина в Иерусалим — лишнее тому подтверждение.

Церемония, посвященная 75-летию освобождения концлагеря Освенцим советскими солдатами и дню памяти жертв Холокоста, а помимо этого открытие памятника жертвам блокады Ленинграда в иерусалимском саду Сакер — все прошло на высочайшем уровне.

"Хочу еще раз поблагодарить вас, вас лично, потому что я знаю, что вы один из организаторов создания памятника жертвам блокадного Ленинграда в Иерусалиме. И памятник очень достойный, и место выбрано довольно отличное, и, конечно, процедура была очень впечатляющей и эмоциональной", — подчеркнул президент России.

"Мы все будем помнить ваши трогательные слова во время визита, когда мы открывали памятник жителям и защитникам блокады Ленинграда. Вы говорили о вашей семье, о вашей личной судьбе, также о судьбе людей, переживших блокаду", — сказал Нетаньяху.

 

Путин напомнил израильскому премьеру о его просьбе, озвученной в ходе того визита — помиловать Нааму Иссахар, гражданку Израиля, приговоренную в России к семи с половиной годам за контрабанду и хранение наркотиков.

"Вы знаете, что указ о ее помиловании подписан. Она, слава богу, для нее это очень хорошо, не пересекала даже границу Российской Федерации. Все это было найдено у нее в багаже, при перемещении багажа из одного самолета в другой. Передайте самые наилучшие пожелания и ей и ее семье", — сказал президент России.

"Хотел бы вас поблагодарить от имени всего народа Израиля за ваше быстрое решение освободить", — ответил израильский премьер-министр.

Израильские СМИ, которых на встрече было немало, начинают транслировать видео, которое премьер-министр публикует в соцсети — момент встречи в терминале аэропорта Внуково-2 четы Нетяньяху с Наамой и ее матерью Яффой, которая тоже прилетела в Москву. И вот все четверо, держась за руки, уже направляются к трапу лайнера, вылетающего в Тель-Авив.

Ключевую роль в решении вопроса о помиловании, как отметил Владимир Путин, сыграл иерусалимский патриарх Феофил Третий. Он передал президенту России письмо с просьбой о помиловании от матери осужденной израильтянки.

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