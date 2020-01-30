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30 января 202021:53 Александр Карпов

Кассир в роли палача: арестован сотрудник магазина, убивший покупателя

Кассир в роли палача: арестован сотрудник магазина, убивший покупателя

Сегодня в Москве арестован кассир одного из магазинов, до смерти избивший покупателя. Торговая сеть, к которой относится магазин, оказывает полное содействие правоохранительным органам и проводит внутреннюю проверку. По данным Зюзинского суда, конфликт между сотрудником и клиентом произошел из-за неоплаченной банки кофе.

Два месяца, пока идет следствие, проведет в СИЗО Мирлан Нурланбек, кассир одного из сетевых продуктовых магазинов на Симферопольском бульваре. Вот он же, на кадрах с камеры видеонаблюдения наносит жесточайший, профессионально поставленный удар покупателю. Уже паталогоанатомы определят — мужчина получил тяжелую травму, разрыв селезенки.

"Вы вину свою вину признаете? — Нет! — Почему? — Я ударил не туда. — А за что ударили? — Он украл у нас банку кофе!" – заявил Нурланбек.

"В ходе ссоры сотрудник магазина нанес 38-летнему покупателю удар в область груди, причинив ему телесные повреждения. После драки потерпевший отправился домой, где через несколько дней скончался от полученной травмы", — сообщила Оксана Пищулина, помощник руководителя ГСУ СКР по Москве.

Погибший, Руслан Яковлев, жил неподалеку, на Болотниковской улице.

"У Руслана кто остался? — Родители. Наверное, сегодня приедут забирать его тело. — Вы же его знали? Как, нормальный был? — Как я его видела, абсолютно адекватный", — рассказала соседка.

"У вас часто покупателей отводят в подвал и избивают? — Нет, такого не бывает. — Кто дал право вам это делать? — Никто такого не делает — Как это не делает? У вас здесь убили человека! — Нет, такого не было" – из беседы с персоналом магазина.

Видео свидетельствует, что после первого удара жестокая расправа не прекратилась. Кассир добивал упавшего Руслана ногами по голове.

"За банку кофе — это вообще возмутительно. Вызвали милицию бы в крайнем случае и всё, у них здесь и телефон висит и кнопка, пусть приедет и разбирается", — говорит пожилой покупатель.

"Вообще никто не имеет права избивать человека, тем более в магазине!" – сказала покупательница.

Та самая подсобка, в которой сотрудники магазина спокойно наблюдали за избиением, даже не пытаясь спасти жертву.

"На каком основании у вас здесь устраивают самосуд? — Все вопросы в пресс-службу. — Что значит в пресс-службу? Это же ваша зона ответственности, ваше подсобное помещение, почему у вас здесь избивают покупателей? — Вот пресс-служба и ответит. — Это вы мне ответьте. это что у вас, в норме вещей? У вас так все время с покупателями обращаются? — Нет, конечно! — Сколько раз у вас здесь избивали людей? — В пресс-службу вопросы! — У вас здесь платят премии за пойманных покупателей сотрудникам? — Все вопросы в пресс-службу!" – из беседы с менеджером магазина.

Вопрос, имела ли место на самом деле кража банки кофе. Неясно и почему именно кассир взял на себя функции охранника и палача, затащив Яковлева в подсобку.

"В таких торговых сетях, насколько я знаю, как таковой охраны нету и её функции берут на себя и кассиры и все, кто угодно. За поимку вора там доплачивают. Это тяга к наживе, зарплата у них не очень большая", — констатировал Владимир Каширов, заместитель председателя Гильдии негосударственных структур безопасности Московской торгово-промышленной палаты.

То есть, фактически, на месте погибшего рискует оказаться любой покупатель. Получается, что сотрудникам магазина выгодно обвинить вас в воровстве. Быть может, именно поэтому они и не вызывали полицию?

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