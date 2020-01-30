Самолет Москва - Ростов-на-Дону вернулся во Внуково из-за поломки

Самолет рейса Москва — Ростов-на-Дону авиакомпании Utair готовится к экстренной посадке в аэропорту Внуково.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, сейчас самолет вырабатывает топливо.

Около часа назад рейс вылетел из Москвы в направлении Ростова.

В пресс-службе авиакомпании Utair сообщили, что самолет вернулся из-за технической поломки, поскольку сработал датчик положения закрылок.

Посадка самолета не аварийная, сказали в компании. Просто командир принял решение вернуться в аэропорт вылета в целях безопасности.