"Герта" заплатила 27 млн евро за переход форварда "Милана" Пентека

Нападающий итальянского "Милана" Кшиштоф Пентек продолжит карьеру в немецкой бундеслиге. 24-летний поляк подписал долгосрочный контракт с берлинской "Гертой", подробности которого не разглашаются.

По данным авторитетного портала transfermarkt.de, "красно-черные" выручили на продаже футболиста не менее 27 миллионов евро, при этом его стоимость оценивается в 32 миллиона евро.

Пентек перешел в "Милан" из "Дженоа" зимой 2019 года за 38 миллионов евро. В составе "красно-черных" поляк в текущем сезоне принял участие в 20 играх во всех турнирах, забил пять мячей и отдал одну голевую передачу. Также на его счету 10 матчей и пять голов за сборную Польши.