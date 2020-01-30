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30 января 202022:08

Дело Голунова: пять бывших наркополицейских арестованы до 29 марта

Дмитрий Серебряков/ТАСС

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО пятерых бывших сотрудников УВД по Западному округу Москвы по делу о незаконном задержании журналиста Ивана Голунова.

Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец останутся под стражей до 29 марта. Всем пятерым предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ — превышение полномочий, фальсификация доказательств и незаконный оборот наркотиков.

По версии следствия, они действовали в составе организованной преступной группы, которую возглавлял Ляховец. Наркополицейские собирались улучшить показатели своей работы, подбросив наркотики журналисту и задержав его. Источник ТАСС отметил, что пока следствие не рассматривает версию, связанную с журналистской деятельностью Голунова. Также следователи полагают, что Ляховец может быть причастен и к другим преступлениям.

Адвокат журналиста Сергей Бадамшин сообщил, что следствие считает мотивом преступления желание продвинуться по службе, получить награды и поощрения за повышение показателей.

Свою вину обвиняемые вину не признают. Так, Ляховец заявил, что на него оказывается давление, чтобы он оговорил себя и бывших своих коллег. По его словам, у них были доказательства вины Голунова. Также, по его мнению, дело "перешло в политическую плоскость".

Максим Уметбаев отрицает свою причастность к фальсификации и подбросу наркотиков, однако сознался в том, что "применил необоснованную физическую силу" (дал пощечину) при задержании Голунова.

Адвокат Денис Ковалев заявил, что никаких доказательств причастности его подзащитного Акбара Сергалиева к тому, в чем его обвиняют, нет: он не предпринимал фактических действий по задержанию Голунова.

 

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