"Не волнуйся, у меня вазэктомия": модель описала изнасилование Вайнштейном

В США продолжают рассматривать дело скандально известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Десятки актрис и моделей обвиняют его в сексуальных домогательствах.

Модель Тэрел Вульф рассказала в суде подробности своего изнасилования. По ее словам, это случилось в 2005 году. Как обычно Вайнштейн обещал девушке блестящую карьеру. Вульф клюнула на это. Когда она прибыла в офис продюсера, ей приказали сесть в машину, которая отвезла модель в квартиру Харви. Там мужчина поманил ее в спальню. Вайнштейн схватил Тэрел крепко за руки и положил на кровать, жертва стала сопротивляться. На это продюсер ей сказал: "Не волнуйся, у меня вазэктомия". Во время изнасилования Харви налегал на модель массивным телом, потому у девушки не было возможности вырваться.

По словам Вульф, ей проще притвориться, что всего этого не было и вернуться к работе. Ныне 43-летняя женщина рассказала на заседании, что ее первое знакомство с Вайнштейном состоялось в закрытом клубе Cipriani Soho Upstairs. Там продюсер также схватил ее за руку, отвел в укромное место, где начал мастурбировать при девушке. Вульф сразу убежала, сообщает Variety.

Объяснение тому, почему модель решила встретиться с Вайнштейном снова, заключается в том, что через несколько недель с ней связался сотрудник продюсера и пригласил на кастинг.



Против Харви выступили ряд знаменитостей, в числе которых Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли. Некоторым жертвам будут выплачены компенсации за действия сексуального характера. В ходе заседаний стало известно, что Вайнштейн склонял пострадавших к близости, ставя им в пример успехи Шарлиз Терон и Сальмы Хайек, которые якобы тоже состояли с ним в интиме взамен на роли.