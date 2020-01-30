Чиновницы, вручавшие хлеб блокадникам в Керчи, написали заявление об уходе

Руководитель горсовета Керчи Мая Хужина и ее заместитель Лариса Щербула написали заявления об отставке со своих постов после ситуации с поздравлением блокадников.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал депутат Государственной думы от фракции "Единая Россия" Александр Хинштейн.

27 января 2020 года Хужина, Щербула и еще несколько городских чиновников посетили 11 керчан, переживших блокаду Ленинграда, вручив пожилым людям медали почетного знака "Почетная грамота Керченского городского совета", а также подарили цветы и батон белого хлеба, назвав его "символическим".

Фотографии с батонами и общий контраст между ветеранами и чиновницами в шубах обратили на себя широкое внимание пользователей социальных сетей. Заместитель председателя Общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал поздравление унизительным.

Глава Крыма Сергей Аксенов резко негативно отреагировал на ситуацию, назвав ее "дикой" и подчеркнув, что люди, которые допустили такое издевательство по отношению к блокадникам, должны быть уволены со своих постов и исключены из "Единой России". Он также пообещал, что 31 января Госсовет полуострова проведет служебное расследование в отношении всех, кто принимал участие в мероприятии.

В свою очередь Хужина заявила, что не чувствует себя виновной, отметив, что ветераны и их потомки поблагодарили ее за посещение, сказав, что они ей очень благодарны.

Как передает ТАСС, дочь одной из пожилых женщин-блокадниц, Елена Матвейченко сообщила, что керченские депутаты подарили ее матери Евгении Прошиной – помимо цветов и медали – не батон, а пирог: "со словами, что дарят его вместо тех 125 грамм блокадных, которые она очень хорошо помнит".

Матвейченко подчеркнула, что ее мама восприняла дар тепло, как красивый жест, но не как оскорбление, а сама она не понимает из-за чего вокруг этой истории возник скандал.