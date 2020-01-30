Тема:

Коронавирус 5 минут назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
30 января 202022:27

Врачи не нашли коронавирус у туристов, из-за которых заблокировали лайнер

Двое китайских туристов с итальянского круизного лайнера Costa Smeralda были проверены на коронавирус. Результаты не показали наличие в их организме инфекции. Речь идет о 54-летней женщине из Макао и ее спутнике, сообщает ANSA.

Туристы и члены экипажа круизного лайнера вряд ли покинут его пределы до утра пятницы, 31 января. Разрешение сойти на берег будет выдано не раньше утра.

Карантин на лайнере будет до тех пор, пока не поступят официальные окончательные результаты, сообщает "Интерфакс".

Китайская пара, из-за которой и начался переполох на судне, изолирована от туристов. Она находится в медицинском блоке лайнера.

Итальянская круизная компания Costa Crociere, которой принадлежит судно, отложила его отплытие по назначенному маршруту. В случае отбытия в пятницу будет пропущена остановка в Ла Специи, сообщает ТАСС.


К слову, один из лайнеров данной компании (Costa Concordia) известен крушением у берегов острова Джильо в 2012 году. В Costa Crociere пока не называют сумму ущерба от нынешних обстоятельств. Изоляция на борту вызывает ряд проблем. Согласно действующим правилам, пассажирам запрещено курить на лайнере, пока он находится в порту.

Всего на борту судна находятся около шести тысяч человек, в их числе 67 россиян.

Ранее по теме

Сейчас

21:10

Испанская "Сельта" объявила о переходе Федора Смолова

20:04

Самолет Москва - Ростов-на-Дону вернулся во Внуково из-за поломки

18:49

Президент не подпишет поправки к Конституции, если их не поддержат граждане

18:41

Путин: поправки в Конституцию не затронут самостоятельность местного самоуправления

17:43

Главный фигурант дела Голунова арестован

17:06

В Италии из-за коронавируса заблокировано круизное судно

16:49

Мужчина, отравивший младенца снотворным, арестован

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Не засиживаться в кабинетах: какие задачи поставил Путин в Красногорске

Не засиживаться в кабинетах: какие задачи поставил Путин в Красногорске

1 час назад
Уханьские врачи сравнивают себя с вратарями, которые не дают вирусу перейти в эпидемию

Уханьские врачи сравнивают себя с вратарями, которые не дают вирусу перейти в эпидемию

1 час назад
Приплыли, называется: что происходит на заблокированном круизном лайнере

Приплыли, называется: что происходит на заблокированном круизном лайнере

1 час назад
Дело Голунова: пять бывших наркополицейских арестованы до 29 марта

Дело Голунова: пять бывших наркополицейских арестованы до 29 марта

19 минут назад
Наама Иссахар вернулась в Израиль

Наама Иссахар вернулась в Израиль

2 часа назад
Тайна гибели студентов на Кольском полуострове: у них не было глазных яблок

Тайна гибели студентов на Кольском полуострове: у них не было глазных яблок

3 часа назад
Испанская "Сельта" объявила о переходе Федора Смолова

Испанская "Сельта" объявила о переходе Федора Смолова

1 час назад
Глава Крыма требует уволить вручивших батоны блокадникам из Керчи

Глава Крыма требует уволить вручивших батоны блокадникам из Керчи

3 часа назад
"Не засыпай": зарезанный в Волгограде подросток был актером "Ералаша"

"Не засыпай": зарезанный в Волгограде подросток был актером "Ералаша"

4 часа назад
Обнаружено загадочное пятно, которое могло стать причиной гибели группы Дятлова

Обнаружено загадочное пятно, которое могло стать причиной гибели группы Дятлова

4 часа назад
Стала известна зарплата Медведева на новом посту

Стала известна зарплата Медведева на новом посту

3 часа назад
ЧП в Домодедове: "террористка" устроила переполох в столичном аэропорту

ЧП в Домодедове: "террористка" устроила переполох в столичном аэропорту

1 час назад
"Звезды спасут Землю": Вован и Лексус поговорили с "Джокером" от имени семейства Тунберг

"Звезды спасут Землю": Вован и Лексус поговорили с "Джокером" от имени семейства Тунберг

9 часов назад
Известная радиоведущая Рита Митрофанова отмечает юбилей

Известная радиоведущая Рита Митрофанова отмечает юбилей

7 часов назад
"Лёд 2": у главных героев появились характер-постеры

"Лёд 2": у главных героев появились характер-постеры

8 часов назад
"Ну-ка, все вместе!": секреты закулисья нового сезона шоу

"Ну-ка, все вместе!": секреты закулисья нового сезона шоу

29.01.2020 16:59
Баритон Томас Хэмпсон выступит в зале "Зарядье"

Баритон Томас Хэмпсон выступит в зале "Зарядье"

29.01.2020 08:05
Маленькой Саше срочно нужна помощь, чтобы дышать

Маленькой Саше срочно нужна помощь, чтобы дышать

28.01.2020 14:30
ЦСКА обыграл "Химки" в матче баскетбольной Евролиги

ЦСКА обыграл "Химки" в матче баскетбольной Евролиги

32 минуты назад
Кассир в роли палача: арестован сотрудник магазина, убивший покупателя

Кассир в роли палача: арестован сотрудник магазина, убивший покупателя

34 минуты назад
"Не волнуйся, у меня вазэктомия": модель описала изнасилование Вайнштейном

"Не волнуйся, у меня вазэктомия": модель описала изнасилование Вайнштейном

39 минут назад
КПП между Россией и Китаем закрыли до весны

КПП между Россией и Китаем закрыли до весны

49 минут назад
Кот застрял между стенами магазина и прожил там два года, пока его не спасли

Кот застрял между стенами магазина и прожил там два года, пока его не спасли

1 час назад
"Атака века": 75 лет подвигу Александра Маринеско

"Атака века": 75 лет подвигу Александра Маринеско

1 час назад
"Лучший чат-бот в мире" впитал 341 ГБ диалогов из соцсетей

"Лучший чат-бот в мире" впитал 341 ГБ диалогов из соцсетей

1 час назад
Возмущенную Ксению Собчак высадили из самолета во Внукове

Возмущенную Ксению Собчак высадили из самолета во Внукове

2 часа назад
Мужчина-невеста, матрешка и ниндзя: какие эмодзи появятся в 2020 году

Мужчина-невеста, матрешка и ниндзя: какие эмодзи появятся в 2020 году

3 часа назад
Подлодки США вооружились ракетами с маломощными ядерными боеголовками

Подлодки США вооружились ракетами с маломощными ядерными боеголовками

4 часа назад
Строительство дороги в Новой Москве: пенсионеры боятся остаться и без домов, и без компенсаций

Строительство дороги в Новой Москве: пенсионеры боятся остаться и без домов, и без компенсаций

4 часа назад
Главный эксперт по Apple рассказал, чего ждать от компании в ближайшие месяцы

Главный эксперт по Apple рассказал, чего ждать от компании в ближайшие месяцы

5 часов назад
В отношении отца, бросившего детей в Шереметьеве, возбудили дело об истязании

В отношении отца, бросившего детей в Шереметьеве, возбудили дело об истязании

5 часов назад
Мужчина, отравивший младенца снотворным, арестован

Мужчина, отравивший младенца снотворным, арестован

5 часов назад
Дочь Билла Гейтса объявила о помолвке

Дочь Билла Гейтса объявила о помолвке

5 часов назад
СК: хозяин хостела в Перми сделал незаконную перепланировку

СК: хозяин хостела в Перми сделал незаконную перепланировку

5 часов назад
СК объявил в международный розыск бизнесмена Минца

СК объявил в международный розыск бизнесмена Минца

5 часов назад
Прохожие спасли атакованного стаей собак школьника на Ямале

Прохожие спасли атакованного стаей собак школьника на Ямале

5 часов назад
32-летняя попутчица из Туапсе пропала после поездки через BlaBlaCar

32-летняя попутчица из Туапсе пропала после поездки через BlaBlaCar

6 часов назад
Создана онлайн-карта распространения нового коронавируса

Создана онлайн-карта распространения нового коронавируса

6 часов назад
На студию Disney подали в суд из-за мультфильма "Вперед"

На студию Disney подали в суд из-за мультфильма "Вперед"

8 часов назад
Выращенные в лаборатории клетки сердца впервые пересадили пациенту

Выращенные в лаборатории клетки сердца впервые пересадили пациенту

8 часов назад
Отец обнаружил дома трупы троих детей, отравленных матерью

Отец обнаружил дома трупы троих детей, отравленных матерью

8 часов назад
Болтон не болтун: экс-советнику Трампа запретили печатать книгу секретов

Болтон не болтун: экс-советнику Трампа запретили печатать книгу секретов

9 часов назад
"Антарктида. 200 лет мира": смотрите на канале "Россия"

"Антарктида. 200 лет мира": смотрите на канале "Россия"

9 часов назад
С 1 февраля социальные выплаты россиянам увеличатся на 3 процента

С 1 февраля социальные выплаты россиянам увеличатся на 3 процента

10 часов назад
РАМТ представляет премьеру спектакля "Ромео и Джульетта"

РАМТ представляет премьеру спектакля "Ромео и Джульетта"

29.01.2020 14:25
Владимир Спиваков и НФОР представят программы к 250-летию Бетховена

Владимир Спиваков и НФОР представят программы к 250-летию Бетховена

29.01.2020 12:49

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку