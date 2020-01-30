Вспышка коронавируса объявлена международной чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения. Решение было принято почти единогласно.

По словам гендиректора организации Тедроса Адхана Гебрейесуса, он очень высоко оценивает меры, принимаемые Китаем для сдерживания распространения заболевания. "Однако мы не знаем, какой урон вирус может нанести при попадании в страну с менее мощной системой здравоохранения", — добавил он.

Однако он высказался против любых ограничений на передвижение из Китая​​​: "Мы не рекомендуем вводить ограничения на перемещение людей или товаров".

ВОЗ также рекомендовала присвоить заболеванию временное название "острое респираторное заболевание 2019-nCoV, а самому вирусу дать временное имя "2019-nCoV", сообщает "Интерфакс".

Число заразившихся в Китае за последние сутки выросло и приближается уже к восьми тысячам, погибших 170. По последним данным, вирус обнаружен ещё в 18 странах.

До первого марта будут временно закрыты три контрольно-пропускных пункта, которые находятся на территории Амурской области и связывают Россию с Китаем. Временно приостановил выдачу электронных виз для граждан КНР МИД России. В ночь на 31 января будет ограничено железнодорожное сообщение с этой страной; российские авиакомпании прекращают полеты в Китай. В Москве организовано дежурство мобильных медицинских бригад у гостиниц для проверки китайских туристов.