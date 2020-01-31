Коронавирус: объявлена чрезвычайная ситуация

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Эксперты похвалили Китай за меры по сдерживанию распространения заболевания.

16 специалистов, в который входят в комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ, приняли решение об объявлении чрезвычайной ситуации не потому, что Китай не предпринял необходимые меры по остановке распространения нового коронавируса, напротив: как было отмечено на заключительной пресс-конференции в Женеве, Китай предпринял даже больше мер, чем можно было ожидать от любой другой страны. Китай, как было заявлено, установил новые стандарты борьбы с эпидемией.

"Я объявляю международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения из-за глобальной вспышки коронавируса, — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. – Главная причина этого объявления — это не то, что происходит в Китае, а то, что происходит в других странах".

Это шестой случай за последние десять лет, когда ВОЗ пошла на такие меры. Новый статус означает, что теперь все страны должны признать роль Всемирной организации здравоохранения как медиатора в борьбе с распространением эпидемии.

Кроме того, все затронутые страны должны очень оперативно обмениваться всеми новыми данными об этом вирусе. А те, кто не затронут, должны мобилизовать все ресурсы для превентивных мер.

Компании, которые занимаются разработкой вакцин, должны обмениваться своими научными разработками и новыми данными. Наконец, все финансовые доноры должны быть готовы к тому, что им придется увеличить вливания в борьбу с этим вирусом.