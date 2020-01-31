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31 января 202002:45

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 213 человек

EPA

Число заболевших в Китае пневмонией, вызванной новым коронавирусом, достигло 9390 человек, погибли 213 жителей. 116 человек выписаны из медучреждений.

По данным региональных властей, первое место по числу выявленных заболеваний продолжает занимать провинция Хубэй (более 6,1 тыс. случаев заражения, 204 погибших) и административный центр этой провинции город Ухань. В граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян выявлено 44 заболевших человека, из них два скончались, передает ТАСС.

После успешного прохождения курса лечения 116 человек выписаны из медучреждений, в больницах остаются более пяти тысяч человек, еще более 32 тысяч находятся под наблюдением после контактов с больными.

По словам постпреда Китая при ООН Чжан Цзюня, в его стране наблюдается прогресс. "Раньше мы не знали, что это за вирус, но теперь мы его идентифицировали, мы можем отличать прежние типы вируса от нового. Это принципиально".

В России глава правительства Михаил Мишустин распорядился временно закрыть пункты пропуска на дальневосточном участке российско-китайской границы. Тем временем в московских гостиницах заработали мобильные медицинские бригады; они осматривают туристов из КНР.

Пресс-служба Роспотребнадзора вновь сообщила, что в Москве нет выявленных случаев коронавируса. У всех пациентов, у которых брали анализы на новое заболевание, результат проб оказался отрицательным.

Заражение зафиксировано в двух десятках стран, в том числе в Таиланде, Японии, Сингапуре, Австралии, Тайване, Малайзии, Франции, США, Германии, Южной Корее, Арабских Эмиратах. Многие авиакомпании отменяют рейсы в Китай.

По данным Ассоциации туроператоров России, из-за если обстановка с коронавирусом не нормализуется до конца марта, отечественный бизнес может потерять более шести миллиардов рублей на въездном туризме и до 700 миллионов — на выездном.

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