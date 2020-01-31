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31 января 202006:10

В Великобритании выходят в обращение монеты с датой Brexit

EPA

Три миллиона монет в честь выхода Великобритании из Евросоюза. В Соединенном Королевстве получили в обращение новые монеты номиналом 50 пенсов с датой Brexit. До конца года поступят еще семь миллионов монет.

Сегодня последний день пребывания Великобритании в ЕС, уже с завтрашнего дня она должна официально отправиться в свободное плавание. В составе Евросоюза королевство провело 47 лет и один месяц.

Как складывалась судьба Великобритании в эти годы?

В 50-х годах прошлого века, когда закладывались основы объединенной Европы, население Великобритании не поддержало идею европейской интеграции. В 1960 году в противовес ЕЭС по инициативе Великобритании была учреждена Европейская ассоциация свободной торговли. В 60-е годы вступлению Лондона в ЕЭС препятствовал Париж. В 1973 году заявку Соединенного Королевства официально утвердили.

В составе организации Великобритания стремилась сохранить политическую и экономическую независимость. Страна не присоединилась к зоне евро, отказалась от Шенгенских соглашений и не подписала Бюджетный пакт. Тем не менее взнос Лондона в бюджет ЕС был одним из самых крупных – примерно 12 миллиардов евро ежегодно; больше денег выделяли только Париж и Берлин. В то же время Брюссель тратил на нужды Великобритании вдвое меньше. Эксперты считают Лондон главным рупором политики Вашингтона в Евросоюзе. Соединенное Королевство занимало 3-е место в ЕС по численности населения и восьмое по площади. А британская экономика по объему ВВП была на втором месте.

Впервые вопрос о референдуме о членстве Великобритании в ЕС был поднят в 2011 году на фоне экономического кризиса. Но тогда подавляющим большинством голосов парламент отказался от подготовки голосования. В январе 2013 года премьер-министр Дэвид Кэмерон обещал вновь рассмотреть этот вопрос, если партия победит на выборах в 2015 году. В мае правительство внесло законопроект о референдуме в парламент. В ноябре Дэвид Кэмерон объявил о начале кампании за изменение условий членства Великобритании в ЕС.

Лондон требовал укрепления британского суверенитета, улучшения конкурентоспособности и ужесточения миграционной политики ЕС. В Брюсселе согласились на новые условия. В ответ Дэвид Кэмерон обещал поддержать сохранение его страны в Евросоюзе на предстоящем референдуме.

23 июня 2016 года 51,9% голосов были отданы за выход Великобритании из ЕС. В результате разногласий внутри британского парламента, а также по просьбам Брюсселя дата Brexit неоднократно переносилась.

Окончательный вариант законопроекта был принят парламентом 22 января 2020 года. На следующий день его подписала королева Елизавета II.

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