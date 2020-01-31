Тибетские монахи благословили на жизнь редкую черепаху

Группа тибетских монахов благословила и выпустила находящуюся под угрозой исчезновения морскую черепаху в воду на одном из островов архипелага в американском штате Флорида.

Монахи исполнили ритуал пения, чтобы благословить рептилию, передает "Россия 24".

Дрифтер, 170-фунтовая взрослая самка черепахи, была спасена и реабилитирована в черепашьем госпитале на Флорида-Кис после того, как она была найдена плавающей у берега в ноябре 2019 года, не способной нырять. В течение трех месяцев ее лечили антибиотиками, препаратами против паразитов и витаминами.