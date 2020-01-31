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31 января 202007:10

Сенат США может проголосовать по делу об импичменте Трампа

Сенат США может проголосовать по делу об импичменте Трампа

Сенат США готовится проголосовать сегодня по делу об импичменте Трампу. По крайней мере, на такой расклад рассчитывают республиканцы. Демократы, в свою очередь, настаивают на вызове на слушания по делу об импичменте новых свидетелей.

В частности, они требуют присутствия бывшего помощника президента по национальной безопасности Джона Болтона. Он якобы может подтвердить, что Трамп сознательно задерживал военную помощь Украине, ожидая в обмен на нее начало расследования против семьи своего главного политического противника — демократа Джо Байдена.

При этом вызывать в качестве свидетеля того самого доносчика, с которого и началось разбирательство об импичменте, обвинители категорически отказываются.

В августе один из сотрудников разведывательного управления пожаловался на неподобающее поведение Дональда Трампа во время телефонного разговора с президентом Украины. В документе указывается, что Трамп якобы давил на коллегу.

Жалоба послужила поводом для начала процедуры импичмента, которую не смогла остановить даже публикация расшифровки телефонного разговора двух президентов, сообщает телеканал "Россия 24".

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