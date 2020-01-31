Сенат США может проголосовать по делу об импичменте Трампа

Сенат США готовится проголосовать сегодня по делу об импичменте Трампу. По крайней мере, на такой расклад рассчитывают республиканцы. Демократы, в свою очередь, настаивают на вызове на слушания по делу об импичменте новых свидетелей.

В частности, они требуют присутствия бывшего помощника президента по национальной безопасности Джона Болтона. Он якобы может подтвердить, что Трамп сознательно задерживал военную помощь Украине, ожидая в обмен на нее начало расследования против семьи своего главного политического противника — демократа Джо Байдена.

При этом вызывать в качестве свидетеля того самого доносчика, с которого и началось разбирательство об импичменте, обвинители категорически отказываются.

В августе один из сотрудников разведывательного управления пожаловался на неподобающее поведение Дональда Трампа во время телефонного разговора с президентом Украины. В документе указывается, что Трамп якобы давил на коллегу.

Жалоба послужила поводом для начала процедуры импичмента, которую не смогла остановить даже публикация расшифровки телефонного разговора двух президентов, сообщает телеканал "Россия 24".