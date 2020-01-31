В России появились опасные тропические клопы

В России появились клопы, которые устойчивы к традиционным средствам борьбы и чрезвычайно плодовиты. Об этом сотрудник Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева рассказала радио Sputnik.

Речь идет о тропических клопах, которые в последние годы стали резко расширять свой ареал обитания. В организме этих клопов и на покровах может быть все что угодно: гепатит B, а также целая коллекция разных возбудителей, в том числе особо опасных.

По словам ученой, в Канаде установили прямую связь между заболеваниями пациентов и клопами, которые появились в госпитале. Причем эти насекомые были устойчивы к антибиотикам. "Клопы размножаются, пациенты в госпиталях заболевают инфекциями, а бороться с этим нельзя", — пояснила Рославцева.

Победить этих паразитов можно только полным уничтожением. Но проблема в том, что появились разные классы органических соединений, к которым эти клопы устойчивы.