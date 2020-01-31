Oppo раскрыла дизайн своих первых "умных" часов

В декабре на конференции Inno Day компания Oppo обязалась выпустить в I-м квартале 2020 года свою первую модель "умных" часов. Кроме слов о том, что они станут "расширением" смартфона с функциями искусственного интеллекта и глубокого обучения, производитель никаких деталей не сообщил.

На этой неделе вице-президент Oppo Шен Ирен поделился первым рендером устройства. Выглядят смарт-часы почти как Apple Watch, с таким же прямоугольным экраном и загнутым стеклом. Однако фирменной "цифровой коронки" у них нет, сбоку - только две вытянутые кнопки и отверстие (скорее всего, для микрофона) между ними.

Нижняя клавиша светится зеленым цветом. Можно предположить, индикатор будет служить для уведомления пользователя о новых событиях.

Когда представят новинку, в Oppo не сказали. Ранее компания подтвердила участие в выставке MWC 2020 в феврале, поэтому смарт-часы, возможно, будут показаны там. Кроме них, ожидается анонс смартфона Oppo Find X2.