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31 января 202009:29 Александр Балицкий

Коронавирус получил международное признание: эпидемия расширяется, ВОЗ принимает меры

Коронавирус получил международное признание: эпидемия расширяется, ВОЗ принимает меры

Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию коронавируса 2019-nCoV в Китае международной чрезвычайной ситуацией. По последним данным, из-за вируса погибли 213 человек, заражены почти 10 тысяч. Как заявил глава организации, режим ЧС позволит привлечь международное внимание к вспышке болезни.

Масштабы распространения коронавируса, когда каждые сутки — более тысячи заражений, не оставляют Всемирной организации здравоохранения выбора.

На экстренном заседании чрезвычайного комитета эксперты объявляют о чрезвычайном решении и чрезвычайной ситуации.

"Я объявляю чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, вызывающую международную озабоченность в связи с глобальной вспышкой нового коронавируса", — отметил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесу.

И главная причина даже не ситуация в Китае, а то, что происходит в других странах мира. Чтобы не допустить масштабной эпидемии, ВОЗ призывает немедленно принимать самые строгие меры по немедленной диагностике и изоляции больных. Так, как это делают в Китае.

"Во многих отношениях Китай фактически устанавливает новый стандарт реагирования на вспышки. И это не преувеличение", — констатировал генеральный директор ВОЗ.

Новости из Женевы приходят в Пекин, когда здесь было уже раннее утро. К этому времени комитет здравоохранения обновляет сводки: погибших от коронавируса в Китае уже больше двухсот, зараженных почти 10 тысяч.

Самая сложная ситуация в провинциях Чжэцзян, Гуандун, Хэннань и, конечно, в эпицентре заражения — Хубэе.

"Двадцать восемь больниц провинции квалифицированы для выявления коронавируса. Мы смогли увеличить скорость диагностики заболевания с двухсот экспресс-тестов в день до четырех тысяч, что в значительной степени помогает оперативно выявлять все подозрительные случаи", — рассказал секретарь комитета Коммунистической партии Китая провинции Хубэй Цзян Чаолян.

В Хубэй уже прибыли дополнительные 50 медицинских отрядов — 6 тысяч врачей. Для них краткий инструктаж, где обязательный акцент и на мерах по собственной защите, и тут же они отправляются на прием пациентов.

Результатами всех исследований и новыми данными о вирусе врачи делятся и с иностранными коллегами. В МИД КНР заверили: здесь и дальше будут действовать абсолютно прозрачно. Ведь главная задача сегодня — остановить распространение болезни, которой в ВОЗ теперь дали и официальное название — "острое респираторное заболевание 2019-nCoV".

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