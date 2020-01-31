Последний день в ЕС: Великобритания отметит Brexit фейерверками

Выход есть! Меньше суток остается до официального выхода Великобритании из Евросоюза. Чтобы подчеркнуть важность момента, британский премьер пообещал обратиться к согражданам с торжественной речью. А Банк Британии выпустил памятные монеты с датой Brexit. Три миллиона из них уже поступили в обращение.

В Великобритании к Brexit готовятся, как к Рождеству. Активисты правящей Консервативной партии в городке Ромсфорд украшают свою штаб-квартиру, которая носит имя Маргарет Тэтчер. На праздничной вечеринке гостей ждут исключительно английские угощения. "Пирог с картошкой, сосиски, английские сыры, печенье, наши традиционные домашние десерты", — перечисляет член городского совета Ромфорда Рэй Бест. Немецкого пива и французских вин не будет.



В одиннадцать часов вечера (это полночь по общеевропейскому времени), когда Великобритания покинет Евросоюз, здесь запланирован фейерверк.

"Мы ждали 47 лет этого момента, когда мы наконец можем покинуть эту организацию, — говорит секретарь депутата парламента Великобритании Сью Коннелли. — Мы вступили в нее ради единого рынка, речь шла только о торговле. А затем все начало превращаться в подобие ужасного супергосударства, которое диктует всем, как надо жить. И мы не хотим быть его частью.

Встретить Brexit в центре Лондона на Парламентской площади призывает один из главных евроскептиков страны Найджел Фарадж. Звон знаменитого колокола "Биг-Бена" собравшиеся не услышат — башня по-прежнему на ремонте. Зато на резиденции британского премьер-министра будут спроецированы часы, и сам Борис Джонсон намерен выступить с обращением незадолго до Brexit. Накануне с наступающим его поздравил находящийся с визитом в Лондоне госсекретарь США.

"Наша администрация уже говорила: "Бог в помощь". Удачи. Послушайте, вы прошли через все это. Мы за вами наблюдали. Мы за вас рады", — сказал Майкл Помпео.

Джонсон первым получит специально выпущенную к "Брекзиту" монету стоимостью 50 пенсов с надписью: "Мир, процветание и дружба между всеми народами". На "Брекзите" Джонсон сделал свою политическую карьеру, став премьер-министром страны.

- В нашей стране было три великих лидера: Черчиль, Тэтчер и этот человек.

Свое предвыборное обещание — вывести страну из Евросоюза — премьер-министр Великобритании в итоге выполнил. Но в истории с "Брекситом" это еще не конец.

С 1 февраля Великобритания уже не участвует в работе Еврокомиссии и Европарламента, но до конца этого года она продолжает платить взносы и подчиняться общим правилам ЕС. За оставшиеся 11 месяцев Евросоюз и Великобритания должны разработать и подписать полномасштабное торговое соглашение.

"Великобритания сталкивается с беспрецедентной ситуацией. Предстоят переговоры не только с Евросоюзом, но и другими странами, с которыми нужно будет заключать соглашения параллельно. И все это в ограниченный период времени", — говорит партнер юридической фирмы Чарльз Брейстед.

Представители бизнеса по обе стороны Ла-Манша с тревогой ждут, о чем в итоге договорятся Лондон и Брюссель.

"Я действительно переживаю за свой и любой другой гостиничный бизнес, которому нужны уборщики. Где мы найдем людей, которые хотят выполнять эту работу, если больше не будет работников не из Великобритании?" – переживает Мерили Карр, основательница сети арендуемого жилья UnderTheDoormat.

Поводов для беспокойства предостаточно: Евросоюз теряет одну из ключевых стран. Такое происходит впервые, и это событие влияет на все сферы европейской жизни, включая и политику, и экономику, и безопасность.