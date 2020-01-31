Россия проголосовала против резолюции ПАСЕ по Крыму и Минску

Резолюцию по десяти странам, находящимся под мониторингом, включая Россию, приняла Парламентская ассамблея Совета Европы. Российская делегация голосовала против нее. Парламентариев из России не устроили сразу несколько пунктов.

Например, резолюция ПАСЕ призывает вернуть Крым Украине и исполнять Минские соглашения, в которых Москва, наряду с Берлином и Парижем является гарантом их реализации и посредником на переговорах между Киевом, Донецком и Луганском. "Россия даже не является участником минских соглашений", — попытался объяснить европейским парламентариям депутат Думы Николай Рыжак.

Также ПАСЕ требует от Москвы "устранить любые правовые препятствия для безусловного исполнения решений Европейского суда по правам человека", сообщает "Интерфакс". Россия, гласит резолюция, должна в полном объеме и безоговорочно сотрудничать с Объединенной следственной группой и прокуратурой Нидерландов для привлечения к судебной ответственности виновных в крушении рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines под донецким Торезом. И, кроме того, от Москвы европарламентарии ждут "эффективных мер на предотвращение нарушений прав человека" сексуальных меньшинств.

"Мы категорически не согласны с текстом резолюции", — заявил депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев.

Его возмущает, что в резолюции подчеркивается причастность России к крушению малайзийского самолета в 2014 году, что не соответствует действительности. Но делегатов ПАСЕ эти возражения не остановили, они решили усилить формулировки, окончательно лишив их любой связи с реальностью. После этого прописали в документе фразу так: "Россия должна полностью выполнять Минские соглашения, участником которых является РФ". Кстати, эта поправка была внесена украинской делегацией.

Резолюция была принята голосами 49 депутатов, 17 выступили против, трое воздержались. Это при том, что в ассамблею входит 321 парламентарий.

Стоит добавить, что кроме России под мониторингом ПАСЕ находятся еще девять стран. И это как раз Украина, Грузия, а также Албания, Молдавия, Сербия, Турция, Босния и Герцеговина, Армения и Азербайджан.