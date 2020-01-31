Новости

31 января 202010:05

"Разработанный в России" защищённый планшет нашли на AliExpress. Там он вдвое дешевле

Вести.Hi-tech

На китайской торговой площадке AliExpress обнаружили "двойника" российского защищённого планшета, представленного российской компанией Mobile Inform Group. Устройство выглядит точно так же, ключевых отличий два: операционная система и цена.

Российский MIG T10 x86 может работать не только на Windows (как его китайский "родственник"), но и на Astra Linux версий Орёл/Смоленск. "Лучшая в классе эргономика и производительность, LTE (опционально без модуля связи), прочная конструкция, функциональный порт для периферийных устройств обеспечивают многолетнюю непрерывную эксплуатацию", - говорится в описании устройства.

Очевидно, российская компания просто заказала в Китае версию представленного на AliExpress планшета Winpad W1000 с более продвинутыми характеристиками: MIG T10 x86 использует более производительный процессор Intel и оснащён большим объёмом оперативной (а также, опционально, встроенной) памяти.

Планшет (и китайский, и "российский") адаптированы для использования в самых суровых условиях, включая минусовые температуры (использованы морозостойкие аккумуляторы), защищены от воды, пыли и падений. Но цены различаются существенно: устройство с AliExpress можно заказать за 41 - 45 тысяч рублей, а его российский "близнец" обойдётся в суму от 105 118 рублей и выше.

Ключевое преимущество MIG T10 x86 для отечественных клиентов из корпораций и госструктур - использование системы Astra Linux, которая сертифицирована для работы с информацией, содержащей государственную тайну. Таким образом, планшет соответствует всем требованиям безопасности информации СЗИ ФСТЭК, Минобороны и ФСБ России.

Текст: Вести.Hi-tech

Сейчас

09:06

В московском отеле возникло подозрение на коронавирус

03:17

В duty free в аэропорту Домодедово теперь можно сделать онлайн-заказ

01:41

Минобороны рассекретило пакет документов о Ялтинской конференции в 1945 году

00:25

Дело сестер Хачатурян могут переквалифицировать в самооборону

23:04

Вспышка коронавируса объявлена международной чрезвычайной ситуацией

21:10

Испанская "Сельта" объявила о переходе Федора Смолова

20:04

Самолет Москва - Ростов-на-Дону вернулся во Внуково из-за поломки

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В московском отеле возникло подозрение на коронавирус

В московском отеле возникло подозрение на коронавирус

1 час назад
Последний день в ЕС: Великобритания отметит Brexit фейерверками

Последний день в ЕС: Великобритания отметит Brexit фейерверками

49 минут назад
Правительство Чувашии ушло в отставку

Правительство Чувашии ушло в отставку

11 минут назад
Россия проголосовала против резолюции ПАСЕ по Крыму и Минску

Россия проголосовала против резолюции ПАСЕ по Крыму и Минску

29 минут назад

Трансляции

12:30

Заседание Евразийского межправительственного совета
Все трансляции
В Россию прекратили поставлять смартфоны. Причина - коронавирус

В Россию прекратили поставлять смартфоны. Причина - коронавирус

14 минут назад
Коронавирус получил международное признание: эпидемия расширяется, ВОЗ принимает меры

Коронавирус получил международное признание: эпидемия расширяется, ВОЗ принимает меры

1 час назад
Успешный отчет по выручке и прибыли повысил капитализацию Amazon

Успешный отчет по выручке и прибыли повысил капитализацию Amazon

4 часа назад
Дело сестер Хачатурян могут переквалифицировать в самооборону

Дело сестер Хачатурян могут переквалифицировать в самооборону

10 часов назад
В России появились опасные тропические клопы

В России появились опасные тропические клопы

1 час назад
Брошенных в Шереметьеве детей ждет бабушка в Хабаровском крае

Брошенных в Шереметьеве детей ждет бабушка в Хабаровском крае

44 минуты назад
Павел Дуров о взломанном WhatsApp: "Я предупреждал"

Павел Дуров о взломанном WhatsApp: "Я предупреждал"

1 час назад
Исследование: люди стали лучше относиться к "Почте России"

Исследование: люди стали лучше относиться к "Почте России"

6 часов назад
Известная радиоведущая Рита Митрофанова отмечает юбилей

Известная радиоведущая Рита Митрофанова отмечает юбилей

19 часов назад
"Лёд 2": у главных героев появились характер-постеры

"Лёд 2": у главных героев появились характер-постеры

20 часов назад
"Ну-ка, все вместе!": секреты закулисья нового сезона шоу

"Ну-ка, все вместе!": секреты закулисья нового сезона шоу

29.01.2020 16:59
Баритон Томас Хэмпсон выступит в зале "Зарядье"

Баритон Томас Хэмпсон выступит в зале "Зарядье"

29.01.2020 08:05
Маленькой Саше срочно нужна помощь, чтобы дышать

Маленькой Саше срочно нужна помощь, чтобы дышать

28.01.2020 14:30
Метеориты рассказали о неожиданном составе атмосферы на древней Земле

Метеориты рассказали о неожиданном составе атмосферы на древней Земле

35 минут назад
Древнейший пирсинг "вычислили" по износу зубов

Древнейший пирсинг "вычислили" по износу зубов

1 час назад
Премьеры России и Казахстана обсудили торгово-экономические отношения

Премьеры России и Казахстана обсудили торгово-экономические отношения

2 часа назад
Тибетские монахи благословили на жизнь редкую черепаху

Тибетские монахи благословили на жизнь редкую черепаху

3 часа назад
Ветерана Курской дуги поздравили со 100-летием

Ветерана Курской дуги поздравили со 100-летием

3 часа назад
Чайный бизнес: Lipton и Brooke Bond уплывают от прежнего владельца

Чайный бизнес: Lipton и Brooke Bond уплывают от прежнего владельца

3 часа назад
"Всем правят деньги": режиссер Оливер Стоун обвинил США в отсутствии демократии

"Всем правят деньги": режиссер Оливер Стоун обвинил США в отсутствии демократии

4 часа назад
Ливия стала местом притяжения для иностранных боевиков

Ливия стала местом притяжения для иностранных боевиков

4 часа назад
Тренер ЦСКА Итудис: в матче с "Химками" показали классный командный баскетбол

Тренер ЦСКА Итудис: в матче с "Химками" показали классный командный баскетбол

5 часов назад
В Индии полицейские застрелили мужчину, взявшего в заложники 23 ребенка

В Индии полицейские застрелили мужчину, взявшего в заложники 23 ребенка

6 часов назад
В duty free в аэропорту Домодедово теперь можно сделать онлайн-заказ

В duty free в аэропорту Домодедово теперь можно сделать онлайн-заказ

7 часов назад
На Урале ввели в эксплуатацию комплекс термической обработки труб

На Урале ввели в эксплуатацию комплекс термической обработки труб

8 часов назад
Минобороны рассекретило пакет документов о Ялтинской конференции в 1945 году

Минобороны рассекретило пакет документов о Ялтинской конференции в 1945 году

8 часов назад
Непьющая и спокойная: бывший коллега рассказал об угрожавшей взорвать самолет

Непьющая и спокойная: бывший коллега рассказал об угрожавшей взорвать самолет

11 часов назад
Чиновницы, вручавшие хлеб блокадникам в Керчи, написали заявление об уходе

Чиновницы, вручавшие хлеб блокадникам в Керчи, написали заявление об уходе

12 часов назад
Дело Голунова: пять бывших наркополицейских арестованы до 29 марта

Дело Голунова: пять бывших наркополицейских арестованы до 29 марта

12 часов назад
ЦСКА обыграл "Химки" в матче баскетбольной Евролиги

ЦСКА обыграл "Химки" в матче баскетбольной Евролиги

12 часов назад
Кот застрял между стенами магазина и прожил там два года, пока его не спасли

Кот застрял между стенами магазина и прожил там два года, пока его не спасли

13 часов назад
Испанская "Сельта" объявила о переходе Федора Смолова

Испанская "Сельта" объявила о переходе Федора Смолова

13 часов назад
Уханьские врачи сравнивают себя с вратарями, которые не дают вирусу перейти в эпидемию

Уханьские врачи сравнивают себя с вратарями, которые не дают вирусу перейти в эпидемию

13 часов назад
"Атака века": 75 лет подвигу Александра Маринеско

"Атака века": 75 лет подвигу Александра Маринеско

13 часов назад
"Лучший чат-бот в мире" впитал 341 ГБ диалогов из соцсетей

"Лучший чат-бот в мире" впитал 341 ГБ диалогов из соцсетей

13 часов назад
Не засиживаться в кабинетах: какие задачи поставил Путин в Красногорске

Не засиживаться в кабинетах: какие задачи поставил Путин в Красногорске

13 часов назад
Наама Иссахар вернулась в Израиль

Наама Иссахар вернулась в Израиль

14 часов назад
Мужчина-невеста, матрешка и ниндзя: какие эмодзи появятся в 2020 году

Мужчина-невеста, матрешка и ниндзя: какие эмодзи появятся в 2020 году

15 часов назад
Стала известна зарплата Медведева на новом посту

Стала известна зарплата Медведева на новом посту

15 часов назад
Тайна гибели студентов на Кольском полуострове: у них не было глазных яблок

Тайна гибели студентов на Кольском полуострове: у них не было глазных яблок

15 часов назад
Главный эксперт по Apple рассказал, чего ждать от компании в ближайшие месяцы

Главный эксперт по Apple рассказал, чего ждать от компании в ближайшие месяцы

17 часов назад
Создана онлайн-карта распространения нового коронавируса

Создана онлайн-карта распространения нового коронавируса

18 часов назад
На студию Disney подали в суд из-за мультфильма "Вперед"

На студию Disney подали в суд из-за мультфильма "Вперед"

20 часов назад
Выращенные в лаборатории клетки сердца впервые пересадили пациенту

Выращенные в лаборатории клетки сердца впервые пересадили пациенту

20 часов назад
"Звезды спасут Землю": Вован и Лексус поговорили с "Джокером" от имени семейства Тунберг

"Звезды спасут Землю": Вован и Лексус поговорили с "Джокером" от имени семейства Тунберг

21 час назад
"Антарктида. 200 лет мира": смотрите на канале "Россия"

"Антарктида. 200 лет мира": смотрите на канале "Россия"

22 часа назад
РАМТ представляет премьеру спектакля "Ромео и Джульетта"

РАМТ представляет премьеру спектакля "Ромео и Джульетта"

29.01.2020 14:25
Владимир Спиваков и НФОР представят программы к 250-летию Бетховена

Владимир Спиваков и НФОР представят программы к 250-летию Бетховена

29.01.2020 12:49

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку