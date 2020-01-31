"Разработанный в России" защищённый планшет нашли на AliExpress. Там он вдвое дешевле

На китайской торговой площадке AliExpress обнаружили "двойника" российского защищённого планшета, представленного российской компанией Mobile Inform Group. Устройство выглядит точно так же, ключевых отличий два: операционная система и цена.

Российский MIG T10 x86 может работать не только на Windows (как его китайский "родственник"), но и на Astra Linux версий Орёл/Смоленск. "Лучшая в классе эргономика и производительность, LTE (опционально без модуля связи), прочная конструкция, функциональный порт для периферийных устройств обеспечивают многолетнюю непрерывную эксплуатацию", - говорится в описании устройства.

Очевидно, российская компания просто заказала в Китае версию представленного на AliExpress планшета Winpad W1000 с более продвинутыми характеристиками: MIG T10 x86 использует более производительный процессор Intel и оснащён большим объёмом оперативной (а также, опционально, встроенной) памяти.

Планшет (и китайский, и "российский") адаптированы для использования в самых суровых условиях, включая минусовые температуры (использованы морозостойкие аккумуляторы), защищены от воды, пыли и падений. Но цены различаются существенно: устройство с AliExpress можно заказать за 41 - 45 тысяч рублей, а его российский "близнец" обойдётся в суму от 105 118 рублей и выше.

Ключевое преимущество MIG T10 x86 для отечественных клиентов из корпораций и госструктур - использование системы Astra Linux, которая сертифицирована для работы с информацией, содержащей государственную тайну. Таким образом, планшет соответствует всем требованиям безопасности информации СЗИ ФСТЭК, Минобороны и ФСБ России.