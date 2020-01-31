В Россию прекратили поставлять смартфоны. Причина - коронавирус

Производители смартфонов, чьи фабрики размещены в Китае — включая Apple — приостановили поставки устройств в Россию из-за эпидемии коронавируса. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на "участников рынка".

Два источника рассказали изданию, что Huawei и её бренд Honor, а также Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo начали переносить сроки поставок в Россию смартфонов. В полученных российскими партнёрами компаний письмах говорится, что фабрики в Китае, где производятся устройства, из-за начавшейся в Ухане эпидемии продлили каникулы по случаю китайского Нового года.

Предварительно срок каникул — до 10 февраля, однако есть вероятность, что они будут продлены повторно. Источники издания в одной из компаний, поставляющей электронику, подтвердили, что сроки поставок в Россию переносит и производящая свои смартфоны в Китае Apple. Из-за эпидемии компании вынуждены срочно переключаться на поставки из других регионов Азии.

Опрошенные "Коммерсантом" представители производителей смартфонов и российских розничных сетей пока не ожидают дефицита. Так, в пресс-службе Vivo отметили, что в декабре перед новогодними каникулами в России и Китае обычно заказывают побольше устройств, чтобы подстраховаться. Но аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил изданию, что из-за остановки поставок смартфоны могут подорожать на 10-15% уже к концу февраля, а к середине марта в рознице начнут заканчиваться наиболее востребованные модели.