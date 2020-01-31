Скандал с блокадниками и хлебом: глава Керчи передумала уходить, Аксенов недоволен

Глава горсовета Керчи Мая Хужина отозвала заявление об отставке. Оно было написано после скандала вокруг поздравления блокадников, проживающих в городе. Глава города вместе с депутатами вручила 11 ленинградским блокадникам медали и свежий хлеб.

"Я отозвала свое заявление, — цитирует Маю Хужину РИА Новости. — Вчера я написала заявление, поддавшись сиюминутной женской слабости".

Хужина пояснила, что заявление об отставке написано было неправильно, своей вины она в этом не видит. Кроме того, ее избирали люди по мажоритарному округу. Избиратели звонили ей и убедили не уходить, добавила председатель керченского горсовета.

Мая Хужина подчеркнула, что ситуация была неверно истолкована: женщины-депутаты вручили блокадникам не батоны, а собственноручно выпеченные караимские пироги. Встреча проходила в теплой обстановке, подчеркнула глава горсовета Города-героя.

Сейчас Хужина занимается текущей работой, в частности, везет одной из блокадниц обещанное при встрече кресло. С журналистами глава Керчи предпочитает больше не общаться, поскольку они ее слова искажают и раздули историю до скандала.

Опубликованное в соцсетях заявление об увольнении главы горсовета Керчи Маи Хужиной не зарегистрировано, поэтому не имеет юридической силы.

Фото поздравления 27 января появилось на сайте горсовета Керчи. На нем женщины в шубах вручают пожилым людям медали и выпечку в полиэтиленовых пакетах. Поздравление блокадников хлебобулочными изделиями назвал унизительным заместитель секретаря генсовета "Единой России" Александр Хинштейн. Он пожаловался на это главе Крыма Сергею Аксенову. Аксенов посчитал произошедшее издевательством, в Госсовет Крыма начал служебное расследование. По его мнению, глава керченского горсовета и другие депутаты должны быть лишены мандатов, уволены и исключены из "Единой России".

После отзыва заявления об отставке Маей Хужиной, глава Крыма Сергей Аксенов написал на своей страничке во "ВКонтакте":

"Наглость зашкаливает. Считаю ее заявление ересью и самодурством".

После этого Сергей Аксенов созвонился с главой администрации Керчи Сергеем Бороздиным. Он поставил условие: если его требование об увольнении главы горсовета Керчи и ее заместительницы не будет выполнено, то он 3 февраля лично приедет на внеочередную сессию горсовета, чтобы лично поставить точку в этом вопросе".

"Посмотрим, где они смогут после этого работать", — добавил Сергей Аксенов.