"Нафтогаз" увеличил тариф на транзит российского газа

С 1 января 2020 года украинская нефтяная компания "Нафтогаз" увеличила тариф для "Газпрома" на транзит российского газа в Европу как минимум на 2%, сообщает РБК.

Отмечается, что в подписанном варианте договора между "Нафтогазом" и "Газпромом" сохранилось положение об увеличении тарифа на транзит на 2%. При этом были подписаны допсоглашения, влияющие на окончательные условия транзита.

Так, в случае, если "Газпром" примет решение об увеличении поставок газа в Европу, по тарифу будут применены повышающие коэффициенты. Транзитная ставка может вырасти до 45%.