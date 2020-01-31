Илья Ковальчук: в "Монреале" мне легче, чем в "Лос-Анджелесе"

Форвард хоккейной сборной России и клуба НХЛ "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук после победного гостевого матча против "Буффало Сейбрз" (3:1) поделился с журналистами впечатлениями от игры в составе канадской команды после перехода из "Лос-Анджелес Кингз".

"Что я могу сказать о 9 набранных очках в 10 матчах? Просто главный тренер [Клод Жюльен] дал мне возможность выполнять ту роль, которую я всегда играл, — цитирует Ковальчука издание Montreal Gazette. – Здесь это легче сделать, чем когда я играл в "Лос-Анджелесе".

В матче против "клинков" из Буффало россиянин вышел на лед во втором звене с Ником Сузуки и Йоэлем Армией, каждый из которых отличился в этой игре двумя голевыми пасами. Илья говорит: "Мы тренировались вместе последние два дня. Это талантливые молодые игроки. Сузуки действительно хороший плеймекер, с этими ребятами весело играть".