США пообещали Украине поддержку "в борьбе с российской агрессией"

В пятницу госсекретарь США Майк Помпео почтил память погибших в Донбассе, возложив цветы к монументу, расположенному у Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве, передает РИА Новости.

Его сопровождал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, глава "новой церкви" Украины Епифаний Думенко и украинский посол в США Владимир Ельченко​​​.

Во время переговоров глава украинского дипведомства и американский политик обсудили вопросы расширения двустороннего сотрудничества, в том числе в военной сфере.

Помпео пообещал Пристайко продолжить оказание поддержки "в борьбе с российской агрессией".

В пятницу госсекретарь США намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.