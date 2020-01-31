Минспорта лишило ВФЛА государственной аккредитации

Министерство спорта РФ приняло решение приостановить государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики до 1 марта 2020 года. Об этом сообщил официальный сайт ВФЛА.

"Решением комиссии государственная аккредитация ВФЛА была приостановлена до 1 марта 2020 года", – говорится в заявлении Всероссийской федерации легкой атлетики.

Напомним, что Совет независимого легкоатлетического дисциплинарного органа (Athletics Integrity Unit) выдвинул обвинение в адрес ВФЛА в связи с делом Даниила Лысенко. Из-за этого российские легкоатлеты не могут принимать участие в международных соревнованиях даже в качестве нейтральных спортсменов.

Накануне Министерство спорта и Олимпийский комитет России рекомендовали ВФЛА сложить полномочия всем членам президиума организации.

Кроме того, принято решение о создании рабочей группы ОКР по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики в World Athletics. Она же будет заниматься подготовкой внеочередной конференции ВФЛА, назначенной на 28 февраля.